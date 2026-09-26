الأقصر تحتفي بيوم السياحة العالمي.. عروض فنية وهدايا تذكارية وإضاءة معابد الكرنك

تستعد محافظة الأقصر لتنظيم احتفالية موسعة بمناسبة يوم السياحة العالمي، غدا الأحد 27 سبتمبر 2026، في أجواء تجمع بين التراث المصري والفنون الشعبية، بالتزامن مع استقبال السائحين المتوافدين على المناطق الأثرية بالمدينة.

وتقام الفعاليات تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وتنطلق في التاسعة صباحا من مركز زوار ساحة معابد الكرنك، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بالسياحة والثقافة والتعليم.

وتبدأ الاحتفالية باستقبال السائحين القادمين لزيارة معابد الكرنك، مع تقديم الورود والهدايا التذكارية، إلى جانب تنظيم عروض موسيقية وفنية تشمل المزمار والتنورة، فضلا عن فقرات غنائية وفلكلورية يقدمها طلاب المدارس والكشافة وفرقة الأقصر للفنون الشعبية وقصر ثقافة الأقصر.

وتشارك في تنظيم الفعاليات مديرية التربية والتعليم، وفرق الكشافة، وفرقة الأقصر للفنون الشعبية، وقصر ثقافة الأقصر، بالتعاون مع غرفة شركات السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، وقطاع الصوت والضوء.

ومن المقرر أن يبدأ تجمع المشاركين أمام المدخل الرئيسي لمركز الزوار في التاسعة صباحا، على أن ينطلق بعدها العرض الموسيقي بالمزمار والتنورة لاستقبال السائحين، يعقبه عدد من العروض الغنائية والفلكلورية التي يقدمها طلاب المدارس وأعضاء الكشافة بالزي الفرعوني أمام مدخل المركز.

وفي التاسعة والنصف صباحا، تتواصل الفعاليات بالترحيب بالسائحين وتقديم الهدايا التذكارية داخل مركز الزوار، ثم تنطلق في التاسعة و50 دقيقة العروض الفنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، إلى جانب عروض طلاب المدارس أمام باب خروج مركز الزوار، وتختتم الفعاليات الصباحية في العاشرة والنصف صباحا.

ولا تتوقف الاحتفالات عند الفعاليات الصباحية، حيث تشهد الفترة المسائية برنامجا خاصا، يبدأ من السابعة وحتى الثامنة مساء بإضاءة معابد الكرنك بالتعاون مع قطاع الصوت والضوء، قبل أن تستكمل الاحتفالية فعالياتها الفنية والثقافية من الثامنة وحتى العاشرة مساء على المسرح الروماني بطريق الكباش، بمكتبة مصر العامة.

وتأتي احتفالات الأقصر بيوم السياحة العالمي في ظل ما تتمتع به المحافظة من مكانة بارزة على خريطة السياحة الثقافية، باعتبارها واحدة من أهم المدن الأثرية في العالم، بما تضمه من معابد ومقابر ومواقع أثرية تعكس جانباً مهما من تاريخ الحضارة المصرية القديمة.