أطفال مار جرجس بأرمنت الحيط يشاركون في القداس الإلهي بالأقصر

شهدت كنيسة الشهيد مار جرجس بأرمنت الحيط جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، إقامة القداس الإلهي الخاص بالأطفال، وسط أجواء روحانية ومشاركة من أبناء الكنيسة.

وأقيمت صلوات قداس الأطفال صباح اليوم داخل الكنيسة، بمشاركة الأطفال وأسرهم، في أجواء اتسمت بالخشوع والروحانية، وسط حرص على إشراك النشء في الحياة الكنسية والصلوات والطقوس.

وقام بالصلاة خلال القداس القمص غبريال نسيم والقس صرابامون إبراهيم، كاهنا كنيسة الشهيد مار جرجس بأرمنت الحيط، حيث شاركا في إقامة الصلوات وتقديم الخدمة الروحية للمصلين والأطفال المشاركين في القداس.

ويعد قداس الأطفال من المناسبات التي تحظى بمشاركة خاصة من أبناء الكنيسة، لما يمثله من فرصة لغرس القيم الروحية لدى الأطفال وتعريفهم بالطقوس الكنسية بصورة مبسطة، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الأجواء الروحية مع أسرهم وخدام الكنيسة.

وشهدت الكنيسة خلال القداس أجواء هادئة وروحانية، مع مشاركة الأطفال في الصلوات، في مشهد يعكس اهتمام الكنيسة بتقديم خدمة روحية وتربوية متكاملة للنشء، وتشجيعهم على الانتظام في الحياة الكنسية.