الأقصر تستقبل وفود 12 دولة عربية ضمن «سفينة النيل للشباب العربي»

استقبلت محافظة الأقصر وفودا شبابية عربية مشاركة في فعاليات مشروع «سفينة النيل للشباب العربي»، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمحافظتي الأقصر وأسوان خلال الفترة من 24 سبتمبر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة شباب من 12 دولة عربية.

وشارك الدكتور محمد عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، في استقبال الوفود المشاركة، بحضور الدكتور فيصل غسال، وزير مفوض بجامعة الدول العربية، والدكتور عمرو الحداد، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة والمشرف على قطاع النشء والشباب، نائبا عن وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد سليمان، رئيس الإدارة المركزية للحوكمة بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عبد المقصود، مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان.

ويهدف المشروع إلى توفير مساحة للتواصل المباشر بين الشباب العربي، وإتاحة الفرصة أمام المشاركين للتعرف على ثقافات بعضهم البعض وتبادل الخبرات والتجارب، بما يعزز العلاقات والروابط بين شباب الدول العربية.

ويتضمن برنامج «سفينة النيل للشباب العربي» مجموعة من الفعاليات الشبابية والثقافية، من بينها ورش عمل وجلسات حوارية تتناول قضايا الثقافة والإعلام والمحتوى العربي، ودور الشباب في إنتاج محتوى هادف يحافظ على الهوية العربية ويعبر عن التنوع الثقافي بين المجتمعات العربية.

كما يشهد البرنامج لقاءات مفتوحة بين الوفود المشاركة لتبادل الأفكار والتجارب، إلى جانب تنظيم جولات وزيارات للأماكن الأثرية والسياحية في الأقصر وأسوان، للتعرف على جانب من الحضارة المصرية ومعالمها التاريخية.

وتتضمن الفعاليات كذلك أنشطة فنية وترفيهية ورياضية، بما يتيح للمشاركين التفاعل والتعارف خارج إطار اللقاءات الرسمية، وخلق أجواء شبابية تجمع بين المعرفة والتبادل الثقافي والترفيه.

وتقام فعاليات المشروع تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة لتعزيز التواصل بين الشباب العربي وفتح مساحات جديدة للتبادل الثقافي والمعرفي بين أبناء الدول العربية.