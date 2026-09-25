تعاون بين صحة الأقصر وهيئة الرعاية الصحية لتوسيع خدمات تنظيم الأسرة وتيسير حصول السيدات عليها

بحثت مديرية الشئون الصحية بالأقصر مع فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تنظيم الأسرة، والعمل على رفع مؤشرات الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمنتفعات، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة داخل المنشآت الصحية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين، وتحت إشراف الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، حيث ناقش المشاركون آليات تكامل الخدمات وتذليل أي معوقات قد تواجه السيدات أثناء الحصول على خدمات تنظيم الأسرة.

وتضمن الاجتماع الاتفاق على تنفيذ برنامج تدريبي لأطباء هيئة الرعاية الصحية، لتعريفهم بالمعايير والضوابط الخاصة بتقديم خدمات تنظيم الأسرة، على أن يبدأ تنفيذ البرنامج اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026.

كما جرى بحث آليات مشاركة أطباء النساء والتوليد العاملين بالمراكز الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، بما يسهم في توسيع نطاق إتاحة الخدمة أمام المنتفعات وتسهيل حصولهن عليها داخل المنشآت الصحية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين مديرية الشئون الصحية وهيئة الرعاية الصحية، بما يدعم تكامل منظومة تقديم الخدمة، ويرفع كفاءة الفرق الطبية، ويحسن جودة خدمات تنظيم الأسرة المقدمة للسيدات بمحافظة الأقصر.