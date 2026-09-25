خالد الغندور يستعرض مهاراته في كرة القدم

حرص الإعلامي الرياضي خالد الغندور على مشاركة متابعيه جانبا من مهاراته في كرة القدم، من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وظهر خالد الغندور خلال الفيديو داخل ملعب لكرة القدم، وهو يستعرض مهاراته في التعامل مع الكرة والسيطرة عليها، في أجواء رياضية لاقت تفاعلا من متابعيه.

علي الجانب الاخر وجة الإعلامي خالد الغندور رسالة دعم للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة نظيره الأنجولي في الجوله الاولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2027.



و كتب الغندور عبر فيسبوك:ربنا يوفق منتخب مصر أمام أنجولا في اولي مباريات التصفيات .