تصريحات «المنتهي» تشعل الجدل.. القصة الكاملة لأزمة حسام حسن ومحمد الشناوي

اشتعلت أزمة جديدة خلال الساعات الماضية بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والفراعنة، بعد تصريحات المدرب بشأن استبعاد الحارس من قائمة المنتخب، والتي أثارت جدلًا واسعًا، قبل أن تتوالى ردود الفعل من النادي الأهلي واتحاد الكرة وعدد من الإعلاميين.

بدأت الأزمة مع إعلان حسام حسن قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادًا لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، والتي شهدت غياب محمد الشناوي.

وأكد حسام حسن أن استبعاد الحارس جاء لأسباب فنية، مشيرًا إلى أن اختيارات قائمة المنتخب حق أصيل للجهاز الفني، وأن القرار لا يرتبط بخلاف شخصي مع حارس الأهلي.

حسام حسن يتحدث عن محمد الشناوي

خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة أنجولا، تحدث حسام حسن عن موقف محمد الشناوي، مشيرًا إلى أنه سبق أن ضم الحارس للمنتخب في فترة لم يكن خلالها في أفضل حالاته مع ناديه.

وقال حسام حسن إن الشناوي كان في فترة سابقة «منتهيًا» من وجهة نظره، قبل أن ينجح الجهاز الفني في مساعدته على استعادة مستواه، مؤكدًا في الوقت نفسه تقديره للحارس وما قدمه مع منتخب مصر.

وأضاف أن استبعاد أي لاعب هو قرار فني، وأن المدرب يظل مدربًا واللاعب يظل لاعبًا.

الأهلي يرد على تصريحات حسام حسن

تصريحات المدير الفني أثارت ردود فعل داخل النادي الأهلي، خاصة فيما يتعلق بوصف الشناوي بأنه «منتهي»، إلى جانب الحديث عن موقفه من الإصابة.

وأكد النادي رفضه لما وصفه بالتشكيك في قيمة ومكانة محمد الشناوي، باعتباره قائد الفريق وأحد أبرز حراس الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وجاء موقف الأهلي في ظل حالة الجدل التي أعقبت تصريحات المدير الفني للمنتخب، دون أن يتغير موقف الجهاز الفني بشأن استبعاد الحارس من المعسكر الحالي.

هاني أبو ريدة يوجه رسالة دعم للشناوي

وفي خضم الأزمة، وجه هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة دعم إلى محمد الشناوي.

وقال أبو ريدة: «محمد الشناوي أحد أبناء الكرة المصرية المخلصين، وقدم وما زال يقدم مسيرة غنية بالعطاء والإنجازات مع منتخب مصر والنادي الأهلي».

وأضاف أن تاريخ الشناوي ومكانته كلاعب وقائد محل تقدير واحترام كبير من الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا اعتزاز الاتحاد بما يقدمه للكرة المصرية.

أحمد مجاهد يدخل على خط الأزمة

من جانبه، وجه أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، رسالة دعم أخرى إلى محمد الشناوي، مستعرضًا جانبًا من مسيرة الحارس مع المنتخبات الوطنية.

وقال مجاهد إن الشناوي هو الحارس الوحيد في تاريخ مصر الذي مثل المنتخب في كأس الأمم الأفريقية والدورة الأولمبية وكأس العالم، كما أشار إلى حصوله على جائزة رجل المباراة في كأس العالم وكأس العالم للأندية وكأس الأمم الأفريقية.

إبراهيم فايق ينتقد تصريحات حسام حسن

الإعلامي إبراهيم فايق دخل أيضًا على خط الأزمة، معلقًا على وصف حسام حسن للشناوي بأنه «منتهي».

وقال فايق إنه يعتقد أن حسام حسن «خانه التعبير» عند الحديث عن الحارس، مشيرًا إلى أن الشناوي قدم سنوات طويلة مع منتخب مصر والنادي الأهلي على أعلى مستوى.

وربط فايق بين الواقعة وما حدث مع حسام حسن نفسه في عام 2006، عندما أعاده حسن شحاتة إلى منتخب مصر رغم بلوغه 40 عامًا، في ظل وجود مجموعة من المهاجمين الشباب في ذلك الوقت.

توضيح من مصدر مقرب من حسام حسن

وفي المقابل، نقلت تقارير صحفية عن مصدر مقرب من حسام حسن أن المدير الفني لم يقصد الإساءة إلى محمد الشناوي، وأن حديثه عن «المنتهي» كان في سياق الإشارة إلى فترة سابقة لم يكن خلالها الحارس يشارك بصورة منتظمة مع الأهلي.

وأوضح المصدر أن حسام حسن كان قد ضم الشناوي إلى المنتخب في تلك الفترة رغم عدم مشاركته، بسبب ثقته في قدراته وإمكانية استعادته لمستواه.

كما أشار المصدر إلى أن استبعاد الشناوي من المعسكر الحالي قرار فني، ولا يرتبط بتشكيك الجهاز الفني في إصابته.

كيف بدأت الأزمة وإلى أين وصلت؟

وبذلك، تركزت الأزمة حول محورين أساسيين؛ الأول هو قرار حسام حسن باستبعاد محمد الشناوي من قائمة منتخب مصر باعتباره قرارًا فنيًا، والثاني هو التصريحات التي أدلى بها المدير الفني بشأن فترة سابقة من مسيرة الحارس، والتي أثارت ردود فعل من الأهلي واتحاد الكرة وعدد من الإعلاميين.

وتستمر الأزمة بالتزامن مع خوض منتخب مصر مبارياته في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، بينما يظل محمد الشناوي خارج قائمة الفراعنة في المعسكر الحالي.