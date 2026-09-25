ديمبيلي يكشف سر تطور أسلوبه : تعلمت الكثير من ميسي

تحدث الفرنسي عثمان ديمبيلي عن التطور الذي طرأ على أسلوبه في كرة القدم مع مرور السنوات، مؤكدًا أنه أصبح يبحث عن الفعالية بشكل أكبر، بعدما كان يركز في بداياته على تنفيذ المراوغات والحركات لإمتاع الجماهير.

وقال ديمبيلي في تصريحات إعلامية: "عندما كنت أصغر سنًا، كنت أريد تنفيذ المراوغات والحركات لإمتاع الجمهور، وهذا طبيعي في سن 18 أو 19 أو 20 عامًا".

وأضاف: "مع مرور السنوات بدأت بالنضوج، وأصبحت أبحث بشكل أساسي عن الفعالية".

وتحدث نجم باريس سان جيرمان عن الفترة التي قضاها في برشلونة، مشيرًا إلى أن اللعب بجوار عدد من أفضل اللاعبين في العالم ساهم في تطويره، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأوضح: "كما أنني لعبت مع أفضل اللاعبين في العالم في برشلونة. لعبت مع ميسي، ورأيت كيف كان يلعب، وكان كل شيء لديه قائمًا على الفعالية، كل ما يفعله وكل لمسة يقوم بها، تعلمت من ذلك الكثير".

وأشار ديمبيلي إلى أن تجربته مع ميسي ساعدته على فهم أهمية اتخاذ القرارات الفعالة داخل الملعب، وهو ما انعكس على طريقة لعبه مع مرور الوقت، بالتزامن مع تطوره ونضوجه كلاعب.