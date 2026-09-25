كبّر الحارس اللي كبرك.. إعلامي ينتقد تصريحات حسام حسن بشأن الشناوي: إنتوا عايزين منه إيه؟

انتقد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، والتي أثارت جدلًا خلال الساعات الماضية، متسائلًا عن الأسباب التي دفعت المدير الفني لوصف الحارس بـ«منتهي».

وكتب فارس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ارجعوا للي كتبته عن الشناوي من كام يوم، وإنتوا تفهموا قصة الشناوي كويس. وللمرة التانية، السؤال: إنتوا عايزين إيه من محمد الشناوي؟».

واستعرض فارس موقف الشناوي خلال مشاركة منتخب مصر في كأس العالم، مشيرًا إلى أن مصطفى شوبير كان الحارس الأساسي وقتها، وأن الشناوي تعامل معه بشكل داعم، دون أن يصدر عنه أي تصريح أو موقف سلبي تجاه زميله.

وأضاف: «ماتش إيران، رغم الموقف وأحداثه، الشناوي في الماتش اللي بعده قدام أستراليا كان هو اللي بيسخن مصطفى شوبير خلال الإحماء، وكان هو اللي واقف على الخط بيديله تعليمات في ركلات الترجيح».

وتابع فارس أن الشناوي كان يتطلع للمشاركة ولو لدقائق في كأس العالم، حتى يصبح الحارس الوحيد في تاريخ مصر الذي شارك فعليًا في نسختين من البطولة، لكنه رغم عدم تحقق ذلك، لم يعلن غضبه أو يتحدث عن الأمر عبر حساباته الشخصية.

وشدد الإعلامي على أن استبعاد الشناوي من قائمة منتخب مصر، سواء كان بسبب الإصابة أو لأسباب فنية، يظل حقًا أصيلًا للجهاز الفني، مؤكدًا أن اعتراضه يتعلق بتوصيف الحارس وليس قرار استبعاده.

وتساءل: «إنما معلش يا كابتن حسام… الشناوي إمتى كان منتهي؟».

واستند فارس إلى أرقام مشاركة الشناوي مع الأهلي، موضحًا أن الحارس شارك خلال موسم 2026 في 19 مباراة، مقابل 20 مباراة لمصطفى شوبير، بينما شارك الشناوي في 36 مباراة خلال موسم 2025.

وأضاف: «يا كابتن حسام، إنت مجاملتش الشناوي. الشناوي راح المنتخب عشان خبراته وتاريخه مع المنتخب. إنت أخدت من الأهلي 2 حراس، الاتنين اترشحوا لجائزة أحسن لاعب داخل القارة، مش بس أحسن حارس».

وأشار إلى أن الشناوي شارك أساسيًا مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية خلال البطولة التي وصفه حسام حسن خلالها بأنه كان في مستوى متراجع، موضحًا أن الحارس خاض 5 مباريات من أصل 6 مباريات للمنتخب في البطولة.

كما استعاد فارس ما حدث قبل كأس العالم، قائلًا إن حسام حسن كان مترددًا بشأن الحارس الذي سيبدأ أساسيًا، ومنح كلًا من الشناوي ومصطفى شوبير شوطًا خلال مباراة روسيا، مؤكدًا أن وجود الشناوي على مقاعد البدلاء كان يمنح الجهاز الفني خيارًا يمتلك الخبرة والقدرة على المشاركة في أي وقت.

واختتم محمد فارس حديثه برسالة إلى حسام حسن، قائلًا: «فاللي اتقال النهاردة ده عيب… وعيب أوي والله. اختياراتك حقك، إنما اللي اتقال منك ده مش حقيقة، ومش واقع، لا بالأرقام ولا بالأحداث اللي حصلت».

وأضاف: «يا كابتن حسام، إنت كان مفترض تكبّر حارس كبّرك في كل المواقف دي، وكان قد المسؤولية وتعامل كقائد. فمستحيل تكون دي طريقة رد الجميل… مستحيل».