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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يتحدى نفسه ويواصل تدريباته.. أول ظهور لرمضان صبحي بعد إيقافه 4 سنوات

رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد بدران

سجل رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، أول ظهور له بعد قرار إيقافه لمدة 4 سنوات على خلفية قضية المنشطات، بعدما نشر عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» مقطع فيديو خلال ممارسته تدريبات الملاكمة «البوكس».

وظهر رمضان صبحي خلال الفيديو وهو يؤدي تدريبات الملاكمة، في إطار حرصه على مواصلة تدريباته البدنية والحفاظ على لياقته خلال فترة الإيقاف، التي تمنعه من المشاركة في المباريات.

ويأتي ظهور لاعب بيراميدز في ظل استمرار أزمته المتعلقة بقضية المنشطات، بعدما أصدرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس» في نوفمبر 2025 قرارًا بإيقافه لمدة 4 سنوات، عقب استئناف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» على قرار لجنة الاستماع المصرية.

ووفقًا لما ورد في تفاصيل القضية، خلص حكم «كاس» إلى ثبوت مخالفة للوائح مكافحة المنشطات تتعلق بسلامة العينة وإجراءات الفحص، دون أن يكون الحكم قائمًا على ثبوت تناول اللاعب مادة محظورة، وذلك في إطار القضية الخاصة بالعينة محل النزاع.

وفي 20 سبتمبر 2026، رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن الذي تقدم به رمضان صبحي ضد قرار «كاس»، لتستمر عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات.

وتعود بداية الأزمة إلى أغسطس 2023، عندما خضع رمضان صبحي لاختبار للكشف عن المنشطات، قبل أن تظهر ملاحظات تتعلق بخصائص العينة محل الفحص، من بينها الكثافة، وهو ما أدى إلى فتح تحقيق بشأن سلامة العينة والإجراءات المرتبطة بها.

وكانت لجنة الاستماع المصرية قد قررت في يوليو 2024 رفع الإيقاف المؤقت عن رمضان صبحي، قبل أن تتقدم «وادا» باستئناف على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس».

وأصدرت «كاس» حكمها في نوفمبر 2025 بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، قبل أن يلجأ اللاعب إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية للطعن على القرار، إلا أن المحكمة رفضت الطعن في سبتمبر 2026.

وبذلك تستمر عقوبة الإيقاف الموقعة على رمضان صبحي، في الوقت الذي يواصل فيه اللاعب تدريباته البدنية خلال فترة ابتعاده عن المشاركة في المباريات.

ولا يعني قرار الإيقاف الرياضي تلقائيًا فسخ عقد رمضان صبحي مع بيراميدز، إذ يظل موقف اللاعب التعاقدي مرتبطًا باللوائح وبنود العقد المبرم بين الطرفين.

يتحدي نفسه تدريبات رمضان صبحي المنشطات ايقاف رمضان صبحي

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