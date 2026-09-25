رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم

يلقي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، كلمة مصر الرسمية أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لعرض رؤية مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وفلسطين، وتعزيز الحلول السياسية والحوار.

وأوضح أن أجندة رئيس الوزراء تضمنت منذ الاثنين لقاءات ثنائية واجتماعات رفيعة المستوى، من بينها لقاء مع رئيس وزراء دولة أخرى لبحث تطوير العلاقات الثنائية، إلى جانب اجتماع لقادة عدد من الدول والمنظمات متعددة الأطراف تحت عنوان الشراكة من أجل العمل متعدد الأطراف.

ولفت إلى أن كلمة مصر الرسمية أمام الجمعية العامة من المقرر أن يلقيها رئيس الوزراء، الجمعة المقبل، موضحًا أن تحركات الدول خلال كلمات المسؤولين تتم وفق مواقفها الوطنية، وليس بالضرورة بصورة جماعية منسقة.