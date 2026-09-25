ضربات روسية عنيفة ضد أهداف أوكرانية.. وبيان عاجل لوزارة الدفاع

واصلت القوات المسلحة الروسية ليلا توجيه ضربات إلى مؤسسات تابعة للمجمع الصناعي العسكري ومراكز لوجستية، وكذلك سفن بحرية مستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إلى استهداف موقع لتجميع وتخزين الطائرات المسيّرة في مدينة بوريسبول بمقاطعة كييف، حيث كانت تخزن محركات تستخدم لصواريخ "فلامينجو".

وقالت الدفاع الروسية في بيانها : تم استهداف منشآت البنية التحتية للأرصفة و3 مستودعات تحتوي على ممتلكات عسكرية مخصصة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية في ميناء "ريني" الأوكراني.

في أوديسا وبلدة نيروبايسكويه ؛ تم استهداف مركزين لوجستيين للشحنات ذات الاستخدام العسكري والمزدوج القادمة إلى أوكرانيا من أوروبا وذلك بحسب البيان الروسي .

وإختتمت الوزارة الروسية بيانها بالقول : تم استهداف سفينة شحن كانت تنقل معدات عسكرية وشحنات ذات استخدام مزدوج لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية إلى ميناء أوديسا.