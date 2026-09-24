الدفاع الروسية: استهداف مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية في كييف وأوديسا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها استهدفت باستخدام أسلحة أرضية وجوية عالية وطائرات مسيرة، مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية ومراكز الاتصالات واللوجستيات في كييف ومقاطعة أوديسا، إضافة إلى السفن البحرية المنتشرة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن القوات الروسية قصفت مركزين للاتصالات في كييف، هما كييفستار وباركوفي، كانا يقدمان خدمات الاتصالات وقدرات الحوسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة الروسية قصفت مركز "بيجاس أرمس" في كييف، والذي كان ينتج ويخزن طائرات دون طيار أوكرانية طويلة ومتوسطة المدى، إلى جانب استهداف وإصابة مصنع في كييف ينتج مكونات الطائرات دون طيار، وتجهيز أنظمة الروبوتات الأرضية للاستخدام".