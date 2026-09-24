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أول تعليق من الكرملين على دعوة بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من الكرملين على دعوة بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة

بوتين وترامب
بوتين وترامب
محمود نوفل

أعرب المتحدث بإسم مؤسسة الرئاسة الروسية “الكرملين” ديمتري بيسكوف عن تقدير موسكو لتوجيه  الدعوة إلى الرئيس فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة.

وقال بيسكوف، لصحيفة “إزفستيا”: "نعم، لقد اطلعنا على البيان ونُقدّر هذه الدعوة. وبالتأكيد ستكون الدعوة محل نظر، وسنناقش مع نظرائنا الأمريكيين - عبر القنوات المعنية وفي الوقت المناسب - إمكانية قبولها".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد صرح في وقت سابق بأن الإدارة الأمريكية وجهت دعوة إلى بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة في شهر ديسمبر. 

ومن المقرر أن تُعقد القمة يومي 14 و15 ديسمبر في مدينة دورال، بالقرب من ميامي.

الكرملين فلاديمير بوتين قمة مجموعة العشرين

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