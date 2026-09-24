من البحر.. تقارير استخباراتية تحذر: روسيا تخطط لشن هجوما جويا على دول أوروبية

حذرت تقارير إستخباراتية أمريكية من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لشنّ هجمات على دول البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب صحيفة "إل موندو" الإسبانية ، فإن التقارير الأمريكية تشير إلى أن الجيش الروسي قد يشن هجمات بطائرات مسيّرة على إسبانيا أو فرنسا أو إيطاليا من خلال سفن تجارية في عرض البحر.

ونقلت الصحيفة الاسبانية مصدرًا مطلعًا على الشؤون الدفاعية في ليتوانيا، إحدى دول حلف الناتو، القول : "الروس سيستخدمون طائرات مسيّرة تُطلق من البحر وتُخبأ في حاويات الشحن. الأمر ليس معقدًا".

وقالت الصحيفة : وبحسب هذا السيناريو، يمكن إطلاق طائرات "جيربيرا" المسيّرة التابعة لبوتين من سفن تجارية في المياه الدولية، على بُعد يتراوح بين 125 و190 ميلًا بحريًا من الشاطئ.

وأضافت الصحيفة : لم يتم تحديد أهداف بعينها، إلا أن التأثير المحتمل قد لا يقتصر على الجوانب المادية فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب السياسية والاقتصادية أيضاً".

يأتي هذا التقرير في ظل تحذيرات استخباراتية غربية تفيد بأن روسيا قد تشن هجمات محدودة على دول حلف الناتو في غضون أشهر، وليس سنوات.

وتشير مصادر إلى أن الدول الأوروبية تلقت تحذيرات بشأن التهديد الروسي -بما في ذلك التهديدات التي تطال منطقة البحر الأبيض المتوسط- وذلك عقب زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، جون راتكليف، إلى موسكو قبل شهر، حيث أجرى محادثات مع كبار مسؤولي الاستخبارات الروس المقربين من بوتين.

أوربا تعيش حالة من الإستنفار

ويُشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد اجتماعاً لمجلس الدفاع في 16 سبتمبر، وبعد يومين استدعى قادة جميع الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات الرئاسية لعام 2027 إلى قصر الإليزيه.

كما أقر رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، بتلقيه تحذيراً بشأن هجمات روسية محتملة ضد الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة.

وفي غضون ذلك، حذر قادة أجهزة الاستخبارات الأوروبية من أن روسيا قد تكون بصدد اختبار حلف الناتو، حيث أشار أحدهم إلى أن الهجوم قد يقع في غضون أشهر.

وفي تصريحات لصحيفة "الغارديان"، قال ميخال كوديلكا، رئيس جهاز الأمن التشيكي (BIS)، إن حدوث توغل روسي في أراضي الناتو أمر وارد.

وأضاف أن هذا الأمر -إلى جانب الاستفزازات التي تتخذ شكل "عمليات تحت راية زائفة" وحملات التأثير- قد يبدأ في الحدوث خلال "أشهر، وليس سنوات".

وفي الوقت نفسه، صرح نورموندس ميزفيتس، المدير العام لجهاز أمن الدولة في لاتفيا (VDD)، بأنه على الرغم من وجود مؤشرات واضحة على تكثيف موسكو لتدخلاتها في أوروبا، إلا أن الجهاز لا يرى "دلائل على هجوم وشيك".