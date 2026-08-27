رعب أوروبي من هجوم روسي.. نقص الصواريخ الاعتراضية الأمريكية يُقلق دول الناتو

أفاد مسؤول أمني أمريكي في أوروبا ومصدر في حلف شمال الأطلسي "الناتو" لوكالة أسوشيتد برس الإخبارية أن هناك مخاوف لدى دول الناتو خشية هجوم روسي.

وأوضح التقرير أن الجيش الأمريكي يعاني من نقص حاد في صواريخ الاعتراض المتطورة في أوروبا، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الحرب مع إيران، مما يُثير مخاوف بشأن مدى ضعف دول الناتو أمام هجوم روسي محتمل.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن النقص الأكثر إثارة للقلق يتعلق بصواريخ باتريوت الاعتراضية، القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية السريعة الروسية.

وأكد مصدر الناتو انخفاض مخزون صواريخ باتريوت لدى القوات الأمريكية والدول الأعضاء في الناتو في أوروبا.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، هددت موسكو، اليوم الخميس، بضرب أهداف بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، رداً على أي هجمات تُنفذ ضدها بأسلحة بريطانية الصنع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن لندن وباريس "تلعبان بالنار" عبر تزويد أوكرانيا بتكنولوجيا صاروخية حساسة، محذرة من أن هذه الخطوة قد تجرّ عواقب "لا يمكن التنبؤ بها" على العاصمتين.

واعتبرت زاخاروفا أن خطط "تحالف الراغبين" لإرسال قوة متعددة الجنسيات إلى أوكرانيا تمثل "خطوة جديدة نحو تورط أكبر لحلف شمال الأطلسي في الصراع".