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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود الرقابة على توزيع المواد البترولية بمحطات الوقود

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بالمرور على عدد من محطات الوقود ، لمتابعة جهود الرقابة المشددة على آليات توزيع المواد البترولية ، والتأكد من الإلتزام بالكميات المحددة للتزويد ، وخاصة لسيارات النصف نقل والسيارات الثقيلة والشاسية ، وذلك للحد من أى محاولات للتلاعب فى منظومة توزيع المواد البترولية بالمحطات.

وخلال الجولة قام المحافظ بتوجيه إدارة المرور بسحب رخص سائقى بعض المركبات المخالفة، ومراجعة كميات الوقود المصرح لهم بها ، بما لا يؤثر على عملية انتظام توزيعها.

تشديد الرقابة على توزيع المواد البترولية

ووجه محافظ أسوان بتكثيف أعمال المتابعة والرقابة على محطات الوقود ، والتأكد من الإلتزام بالكميات المقررة أثناء عمليات التزويد ، مع إتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أى مخالفات أو محاولات للإستفادة غير المشروعة من المواد البترولية المدعمة بما يضمن وصولها لمستحقيها وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة .

مواجهة البيع بالسوق السوداء والإستخدامات غير المشروعة

وأكد المهندس عمرو لاشين على ضرورة التصدى بكل حزم لمحاولات بعض السائقين بيع الكميات المخصصة لهم بالسوق السوداء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظاً على المال العام وضمان الاستخدام الأمثل للمواد البترولية.

تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

وخلال الجولة ، وجه محافظ أسوان بتكثيف جهود النظافة العامة بمختلف المناطق والأحياء السكنية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات والعشوائيات أولاً بأول، بما يسهم فى تحسين المظهر العام والحفاظ على الطابع الحضارى للشوارع والميادين.

الاستماع للمطالب والاحتياجات الجماهيرية

كما حرص محافظ أسوان خلال جولته الميدانية على الاستماع إلى عدد من مطالب وإحتياجات المواطنين، والتعرف على المشكلات التى تواجههم ، وخاصة فى قطاع الرعاية الصحية ، موجهاً بدراسة هذه المطالب والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والإستجابة لإحتياجاتهم .

تأتى الجولة المفاجئة لمحافظ أسوان فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف القطاعات الخدمية ، وتشديد الرقابة على محطات الوقود ، وضمان الإلتزام بضوابط توزيع المواد البترولية ، بالتوازى مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والإستجابة للمطالب الجماهيرية بما يدعم جهود الدولة فى تحقيق الإنضباط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

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