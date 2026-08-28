لبنان: 4352 شهيداً و12318 جريحاً حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الاسرائيلى على لبنان منذ 2 مارس الماضى حتى 28 أغسطس الحالي، ارتفعت إلى 4352 شهيداً و12318 جريحاً.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن هذه الأرقام تمثل الحصيلة الإجمالية للضحايا الذين سقطوا وأصيبوا جراء الاعتداءات خلال الفترة المذكورة، في ظل استمرار الأعمال العدائية التي تطال عدداً من المناطق والبلدات اللبنانية.

تأتي هذه الحصيلة في وقت لا تزال فيه الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، ولا سيما في الجنوب، حيث تتعرض بلدات وقرى للقصف والغارات، بالتزامن مع تحليق للطيران المسيّر والاستطلاع وتنفيذ عمليات عسكرية ميدانية.

وتواصل وزارة الصحة العامة - عبر مركز عمليات طوارئ الصحة - متابعة أعداد الضحايا وتحديث الحصيلة بشكل دوري، بالتنسيق مع المستشفيات والجهات الصحية المعنية، في وقت تواصل فيه الأجهزة الطبية والإسعافية جهودها للاستجابة للتداعيات الإنسانية والصحية الناجمة عن العدوان الإسرائيلى.