قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: طقس شديد الحرارة رطب غدًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى على القاهرة 36
مع السلامة يا دكتور.. تشييع جثمان طبيب أسنان بالمنيا قبل افتتاح عيادته بساعات
الوصف الكامل لسيدنا محمد.. كأنك تراه في أوصافه الخَلقية والخُلقية
استطلاعات الرأي تضع نتنياهو أمام منافسين أقوى وتثير مخاوف بشأن مستقبله السياسي
1300 جنيه نزول| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
استعدادًا لمباراة نيوكاسل.. عمر مرموش يظهر لأول مرة في تدريبات توتنهام
هل ينتقل للأهلي؟.. المعد البدني يحسم الجدل بشأن متابعة بيزيرا
صفقة رائعة ولاعب ذكي جدًا .. دي زيربي يكشف رأيه في عمر مرموش قبل مواجهة نيوكاسل
مسئولون أمريكيون : قلصنا قدرة إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز
توجيهات رئاسية لضبط سوق العقارات.. مراجعة عقود المطورين تحمي حقوق المواطنين
تصالحوا فى النيابة.. الداخلية تكشف تفاصيل خلاف على قطعة أرض زراعية بكفر الشيخ
ارتفاع مفاجئ.. الفلاحين: كيلو الطماطم يصل لـ 40 جنيها فى هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان: 4352 شهيداً و12318 جريحاً حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس

لبنان: 4352 شهيداً و12318 جريحاً حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس
لبنان: 4352 شهيداً و12318 جريحاً حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس
أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الاسرائيلى على لبنان منذ 2 مارس الماضى حتى 28 أغسطس الحالي، ارتفعت إلى 4352 شهيداً و12318 جريحاً.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن هذه الأرقام تمثل الحصيلة الإجمالية للضحايا الذين سقطوا وأصيبوا جراء الاعتداءات خلال الفترة المذكورة، في ظل استمرار الأعمال العدائية التي تطال عدداً من المناطق والبلدات اللبنانية.

تأتي هذه الحصيلة في وقت لا تزال فيه الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، ولا سيما في الجنوب، حيث تتعرض بلدات وقرى للقصف والغارات، بالتزامن مع تحليق للطيران المسيّر والاستطلاع وتنفيذ عمليات عسكرية ميدانية.

وتواصل وزارة الصحة العامة - عبر مركز عمليات طوارئ الصحة - متابعة أعداد الضحايا وتحديث الحصيلة بشكل دوري، بالتنسيق مع المستشفيات والجهات الصحية المعنية، في وقت تواصل فيه الأجهزة الطبية والإسعافية جهودها للاستجابة للتداعيات الإنسانية والصحية الناجمة عن العدوان الإسرائيلى.

وزارة الصحة العامة اللبنانية الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الاسرائيلى على لبنان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

من الأقصر.. شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

فرج عامر

فرج عامر: طرابزون مش حيجيبها البر مع محمد صلاح

الاهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري..

ترشيحاتنا

المعاش المبكر

وفقا للقانون 148.. الشروط القانونية للخروج المبكر على المعاش

شهر رمضان

متبقي كام يوم؟.. موعد شهر رمضان 2027 فلكياً في مصر| العد التنازلي لأول أيام الصيام

خلل مفاجئ في ماكينة الصراف الآلي

خلل فني يثير الجدل.. ماكينات الصراف الآلي تصرف أموالاً مضاعفة في بني سويف

بالصور

6 طرق لحماية الطفل من آلام الظهر من حمل حقيبة المدرسة الثقيلة

الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال
الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال
الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال

نشرة المرأة والمنوعات | كيفية شراء لانش بوكس للأطفال.. ونصائح لحماية طفلك من العدوى قبل دخول المدرسة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد