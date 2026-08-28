هيثم حسن أمام كبار أوروبا.. سيلتيك يصطدم بـ مارسيليا وبنفيكا في الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2026-2027، عن مواجهات قوية لفريق سيلتيك، الذي يضم بين صفوفه المصري هيثم حسن، بعدما تعرف الفريق الاسكتلندي على منافسيه في البطولة القارية.

ويخوض سيلتيك 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، بواقع 4 مواجهات على ملعبه و4 خارج أرضه، وجاءت القرعة كالتالي:

- مارسيليا الفرنسي على ملعب سيلتيك

- بنفيكا البرتغالي خارج ملعب سيلتيك

- فيرينتسفاروش المجري على ملعب سيلتيك

- يونيون سان جيلواز البلجيكي خارج ملعب سيلتيك

- سيلتا فيجو الإسباني على ملعب سيلتيك

- أومونيا القبرصي خارج ملعب سيلتيك

- بشكتاش التركي على ملعب سيلتيك

- تورينسي البرتغالي خارج ملعب سيلتيك

وتشهد البطولة مشاركة سيلتيك في مرحلة الدوري بعدما انتقل إلى الدوري الأوروبي عقب خروجه من الأدوار المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ليبدأ مشواره القاري من جديد أمام مجموعة من المنافسين الأوروبيين.

وتتجه الأنظار إلى هيثم حسن، لاعب سيلتيك، خلال مشوار الفريق في البطولة، خاصة مع قوة عدد من المواجهات، وفي مقدمتها مباراتا مارسيليا وبنفيكا، إلى جانب مواجهتي سيلتا فيجو وبشكتاش.

ومن المقرر أن تنطلق مرحلة الدوري في سبتمبر المقبل، على أن يخوض كل فريق 8 مباريات قبل تحديد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية.