هيثم حسن يترقب الظهور الأول أوروبيا مع سيلتك الاسكتلندي ضد لاسك لينز في تصفيات دوري الأبطال

يستعد هيثم حسن نجم منتخب مصر للظهور الأول في التصفيات المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء حينما يواجه فريق سيلتك الاسكتلندي منافسه لاسك لينز النمساوي.

وتقام مباراة سيلتك الاسكتلندي ضد لاسك لينز النمساوي في التصفيات المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاركة هيثم حسن مع سيلتك

ولعب هيثم حسن مع فريق سيلتك الاسكتلندي في بطولة كأس الدوري أمام فريق دندي يونايتد وأكتفى بالمشاركة خلال 30 دقيقة ضمن تجهيزه للمشاركة بشكل أساسي الفترة المقبلة.

وفاز سيلتك الاسكتلندي على فريق دندي يونايتد في كأس الدوري الاسكتلندي بنتيجة اربعة أهداف دون رد.

وحسب التوقعات فإن هيثم حسن قد يشارك كبديل في المباراة أمام لاسك لينز النمساوي كداعم قوي للفريق هجوميا حيث لم يشارك في فترة الاعداد مع الفريق بسبب المفاوضات الطويلة مع ريال أوفييدو

وتقام مباراة الذهاب على ملعب سيلتك بارك اليوم، على أن تكوم مباراة الإياب في النمسا يوم الثلاثاء 25 أغسطس المقبل.