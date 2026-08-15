بمشاركة هيثم حسن بديلاً.. سيلتك يتأهل إلى ربع نهائي كأس الدوري الإسكتلندي

حقق فريق سيلتك فوزًا كبيرًا على مضيفه دندي يونايتد بنتيجة 4-0، مساء السبت، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الدوري الإسكتلندي، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي.

وشهدت المباراة الظهور الأول للمحترف المصري هيثم حسن بقميص سيلتك، بعدما بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك كبديل في الدقيقة 70، في أول ظهور له مع الفريق عقب انتقاله إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفرض سيلتك أفضليته مبكرًا، حيث افتتح أوستين تروستي التسجيل في الدقيقة 22، قبل أن يضاعف كاميلو دوران تقدم الضيوف بعد دقيقتين فقط، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيلتك بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل سيلتك ضغطه الهجومي، وأضاف سيباستيان تونكتي الهدف الثالث في الدقيقة 54، ثم اختتم بنيامين نيجرن الرباعية في الدقيقة 63، ليحسم الفريق بطاقة التأهل دون عناء كبير من الناحية الهجومية.

ورغم دخوله في الدقائق الأخيرة، لم يتمكن هيثم حسن من ترك بصمته التهديفية خلال مشاركته الأولى، إلا أن ظهوره يمثل بداية مشواره الرسمي مع النادي الإسكتلندي.

وبهذا الانتصار يواصل سيلتك مشواره في كأس الدوري الإسكتلندي بثقة، بينما ينتظر هيثم حسن فرصة أكبر للمشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة.