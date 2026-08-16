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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أنا دلوقتي مُحتشمة مش مُحجبة.. «شهيرة» تعلّق على «قُصة الشعر» بعد ارتداء الحجاب

شهيرة
شهيرة
رحمة سمير

تحدثت الفنانة شهيرة عن ارتدائها الحجاب لمدة 28 عامًا، وقرارها الظهور حاليًا من دونه، مؤكدة أنها لا تزال تحرص على الاحتشام، وقالت: «أنا قعدت محجبة 28 سنة.. ودلوقتي أنا مش محجبة لكني ست محتشمة».

وأوضحت أنها ظلت طوال هذه السنوات تغطي شعرها، ولم تكن لديها الجرأة على خلع الحجاب مرة واحدة، مشيرة إلى أنها أصبحت أكبر سنًا ولا ترى أن ظهورها بشعرها سيحدث ضجة.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار"، أنها تريد التأكيد على أن غطاء الشعر ليس هو الدين، قائلة: «الإيشارب مش هو الدين يا جماعة، الإيشارب مش هو الدين، الأخلاق أهم حاجة الأخلاق»، مشيرة إلى أن الأخلاق من الأمور التي يفتقدها المجتمع في الوقت الحالي.

وانتقدت شهيرة ما تتعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قرارها المتعلق بالحجاب، موضحة أن البعض يوجه إليها النصائح ويتحدث معها بطريقة تتجاوز حدود الاحترام، كما أشارت إلى تعرض الفنانين بشكل عام للتطاول، قائلة: «تعالي شوفي السوشيال ميديا النهاردة عشان القصة دي لازم ينصحوني ويقولولي وإنتي وإنتي ويتطاولوا عليا وعلى الفنانين بشكل عام»، متسائلة عن سبب كل هذا التطاول وما الذي فعله الفنانون حتى يتعرضوا له.

شهيرة الشعر محجبة لميس الحديدي مواقع التواصل الاجتماعي

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