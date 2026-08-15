شهيرة: أحمد زكي كان أهم فنان في دفعتي بالمعهد.. واصطحبته للتقديم في القاهرة

قالت الفنانة شهيرة إن الراحل أحمد زكي كان أهم فنان في دفعتها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، مشيرة إلى أنهما كانا صديقين مقربين للغاية، وكشفت تفاصيل لقائها الأول به، عندما شاهدته على خشبة المسرح في قصر ثقافة الشرقية وأُعجبت بموهبته.

وأضافت، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار"، أنها كانت تبلغ من العمر 18 عامًا عندما شاهدت أحمد زكي على المسرح، وأُبهرت بموهبته، وقررت التعرف إليه، موضحة أنه أخبرها بأنه حاصل على دبلوم صنايع ولا يعرف ماذا يفعل، فنصحته بالتقديم في معهد التمثيل بالقاهرة، وعرضت عليه أن تصطحبه بنفسها للتقديم.

وتابعت أن تلك كانت السنة الأخيرة التي كان المعهد يقبل فيها الحاصلين على الدبلومات الفنية إلى جانب الثانوية العامة، موضحة أن أحمد زكي التحق بالمعهد في تلك الفترة، وبعد دفعتها أصبح القبول مقتصرًا على الحاصلين على الثانوية العامة فقط، مؤكدة: «فضلنا أصدقاء لحد ما توفى».