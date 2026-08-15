قرار عاجل.. إخلاء سبيل أم جاسر وحبس طليقها بكار بتهمة الابتزاز والسب والقذف

قررت جهات التحقيق بمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم اليوم إخلاء سبيل أم جاسر وحبس طليقها بكار 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين استكمال التحقيقات وورود التقارير الفنية حول تبادل الاتهامات بالسب والقذف والابتزاز.

توجيهات النيابة العامة

كان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز بسيون بفتح باب التحقيق في واقعة اتهام البلوجر أم جاسر ضد طليقها بسرقه هاتفها المحمول ونشر صور وفيديوهات وتسجيلات تخص الحياة الخاصه بها واتهام الطرف الثاني لها بالسب والقذف عبر منصات السوشيال ميديا.

من جهه أخري أكدت سحر سعد محامية البلوجر أم جاسر في تصريحات صحفية :"موكلتي طليقها شهر بها في بث مباشر وخالف القانون بإبتزازها".

تفاصيل الواقعة

وأضافت المحامية : "موكلتي فوجئت بقيام طليقها عبر بث مباشر باذاعة تسجيلات تخص حياتها الخاصة ورفع صورة هاتفها المسروق أثناء ارتباطها به وطالبت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده لتعمد إفشاء الحياة الخاصة بها " .



وكشفت عن أن طليقها المتهم تعمد استعمال وسائل الاتصالات والتشهير بموكلتها عبر الإنترنت مخالفا قواعد قوانين تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات مشيرة بقولها "القانون واضح وصريح في مواقف مخالفة ارتكاب واقعة سرقة هاتفها وافشاء أسرار الحياة الخاصه عبر منصات السوشيال ميديا" .

تحرك أمني عاجل

كانت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية منذ قليل نجحت في ضبط البلوجر أم جاسر وبكار طليقها بتهمه الابتزاز والتشهير بنطاق دائرة مركز شرطة بسيون وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بتقدم البلوجر أم جاسر ضد طليقها "بكار .ا"30 سنة مقيم بنطاق دائرة المركز تتهمه بسرقة هاتفها ونشر صور وتسجيلات خادشة وابتزازها خلال فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الاقامه الخاصه بطليقها .

ضبط أطراف الواقعة

وبتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون من ضبط طليقها واقتياده إلي ديوان مركز شرطة بسيون .



وبمواجهته طليق البلوجر أيد صحة الواقعة واتهمها بالسب والقذف على صفحات سوشيال ميديا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في اتهام الطرفين .