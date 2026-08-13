محافظ الغربية يشارك في الجلسة الإجرائية لمجلس أمناء جامعة طنطا الأهلية

شارك اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في الجلسة الإجرائية لمجلس أمناء جامعة طنطا الأهلية، التي انعقدت بالتشكيل الجديد للمجلس، بدعوة من الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، وبحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والشخصيات العامة والخبرات المتخصصة.

توجيهات جامعة طنطا

وشهدت الجلسة اختيار السيد عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، رئيسًا لمجلس أمناء جامعة طنطا الأهلية، والدكتور أمجد عبد الرؤوف نائبًا لرئيس المجلس، والدكتور عبد العزيز لطفي عبد الدايم أمينًا للمجلس، وذلك في إطار استكمال تشكيل المجلس ودعم الجامعة خلال المرحلة المقبلة.

دعم خدمات تعليمية

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تقديم كافة أوجه الدعم لجامعة طنطا الأهلية، بما يسهم في تعزيز مكانتها ودورها التعليمي والمجتمعي، مشيرًا إلى أهمية أن تكون الجامعة أحد محاور دعم التنمية بالمحافظة، والاستفادة من الكفاءات العلمية والطاقات المتميزة التي تزخر بها الغربية في مختلف المجالات.

التعاون الكاملة بين جامعة طنطا ومحافظة الغربية

وشدد محافظ الغربية على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة ومختلف مؤسسات المحافظة، وربط البرامج التعليمية والبحثية باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف الحديثة، وقادرين على المنافسة والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على توفير كل سبل الدعم للجامعة لتحقيق أهدافها.

دعم خبراء أعضاء هيئة التدريس

كما أكد محافظ الغربية أهمية التوسع في التعليم التكنولوجي والتطبيقي، مشيدًا بالدور الذي تقوم به جامعة سمنود التكنولوجية في تأهيل الطلاب وفقًا لاحتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يعزز من فرص الشباب في سوق العمل ويدعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وتناولت الجلسة رؤية الدولة لتطوير منظومة الجامعات الأهلية، وتعزيز جودة التعليم الجامعي، وتقديم برامج أكاديمية حديثة تتواكب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، إلى جانب دعم التحول الرقمي والشراكات الدولية والتكامل مع قطاع الصناعة، بما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

رفع كفاءة الخدمات

واستعرض الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا والقائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الأهلية، الأهداف الاستراتيجية للجامعة خلال المرحلة المقبلة، والتي تستهدف تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي التطبيقي والابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المؤسسات الصناعية والبحثية والمجتمعية، والتوسع في البرامج الأكاديمية واستقطاب الكفاءات المتميزة.

ويضم مجلس أمناء جامعة طنطا الأهلية في تشكيله الجديد نخبة من القيادات الأكاديمية والخبرات المجتمعية والصناعية والقانونية، بما يدعم قدرة الجامعة على تنفيذ رؤيتها المستقبلية، وتعزيز دورها في خدمة أبناء محافظة الغربية، والمساهمة في إعداد أجيال مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمتطلبات المستقبل.