محافظ الغربية يبحث مع مساعد وزير الصحة جهود الارتقاء بالخدمات الطبية

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، بحضور الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وذلك لبحث عدد من الملفات المتعلقة بمبادرات الصحة العامة، ومناقشة سبل دعمها وتطويرها، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن قطاع الصحة يأتي في مقدمة القطاعات الخدمية التي تحظى باهتمام الدولة، لما يقدمه من خدمات أساسية للمواطنين، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم جهود وزارة الصحة والسكان، ومواصلة العمل على تحسين مستوى الخدمات الطبية والوقائية، مع متابعة انتظام تقديم الخدمة والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المنظومة الصحية.

تحرك تنفيذي عاجل

من جانبه، أشاد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، بحجم التعاون والتنسيق القائم بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وما تبذله الأجهزة التنفيذية ومديرية الصحة بالغربية من جهود في دعم وتنفيذ المبادرات الصحية، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التعاون بما يسهم في تحقيق المستهدفات وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الصحية والوقائية المقدمة للمواطنين.