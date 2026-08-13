الأمم المتحدة: عنف المستوطنين في الضفة الغربية بلغ مستوى جديدا وخطيرا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية بلغ مستوى جديدا وخطيرا.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان، في منشور عبر منصة "إكس"، بأن ثلاث عائلات فلسطينية، بينهم أطفال، محاصرة في منازلها في قصرة بالضفة الغربية، بعد أن قطع مستوطنون إسرائيليون المياه والكهرباء وأغلقوا مداخلها، وحاصروها بخيمة، مانعين السكان من الدخول أو الخروج.

وتقول العائلات إن قوات الأمن الإسرائيلية منعت وصول المسعفين والصحفيين والناشطين المتضامنين.

وحذر المنشور من أن عنف المستوطنين وتعدياتهم في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستوى خطيرا جديدا.

وطالب البيان إسرائيل حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين وضمان محاسبتهم، وإجلاء المستوطنين فورا، الذين يرهبون المجتمعات ويساهمون في تهجيرها قسرا.