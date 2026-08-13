الحكومة: حملة ترويجية لمدينة العلمين الجديدة تعرض التطور العمراني

ترأس، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم خالص التعازي والمواساة مجددًا لأسر ضحايا حادث تصادم سيارتي نقل عدد من العمال بمحافظة الإسماعيلية، كما عبر عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين في الحادث، مؤكدا أنه تابع على الفور تطورات الحادث مع الوزراء ومحافظي الإسماعيلية والشرقية والمسئولين المعنيين؛ وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، بسرعة الوقوف على أسباب الحادث، وإنهاء جميع الإجراءات القانونية بدقة تامة في أقرب وقت، لتحديد المسئولين عن وقوع هذا الحادث، وإزالة آثاره، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، موضحا أنه وجه الوزارات والجهات المعنية بصرف التعويضات المناسبة لأسر الضحايا والمصابين، ومضاعفة قيمتها؛ تنفيذا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حضوره، مساء أمس، الفعالية التي نظمها صندوق تحيا مصر؛ بمناسبة مرور 12 عامًا على تأسيسه، لافتا إلى ما تضمنته الفعالية من الإعلان عن تخصيص 100 رحلة عمرة لوالدي ضحايا ومصابي حادث الإسماعيلية يقدمها صندوق تحيا مصر، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، كما سيتولى الصندوق تقديم كامل الدعم للأسر المتضررة من هذا الحادث، في إطار دوره التنموي والإنساني القائم على التكافل الوطني.

وتناول رئيس مجلس الوزراء عددا من النشاطات الرئاسية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي من بينها جلسة المباحثات التي عقدها الرئيس مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والتي تناولت مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيه رئيس الجمهورية في (اليوم العالمي للشباب 12 أغسطس) رسالة لشباب مصر بأنهم قوة الوطن وصُنّاع المستقبل، وتأكيد فخامة السيد الرئيس أنه وجه الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومختلف الجهات المعنية بالدولة بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعاية فخامته، لتكون مساحة مفتوحة أمام شباب مصر لطرح أفكارهم ومبادراتهم البنّاءة، ودعم مشاركاتهم في خدمة المجتمع.

وبمناسبة الحديث عن اليوم العالمي للشباب، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه شهد صباح اليوم توقيع 6 بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية؛ بهدف تنفيذ مجموعة من التدخلات التنموية داخل مراكز الشباب بعدد من المحافظات، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير مراكز الشباب لخدمة شبابنا في مختلف المجالات الرياضية وغيرها، بما في ذلك التمكين الرياضي والمجتمعي والوعي الصحي والاقتصادي والثقافي والعلمي والرقمي والسياسي، فضلًا عن خدمة المجتمع والتنمية البشرية.

وفي الشأن المحلي، تطرق رئيس مجلس الوزراء لجولته التفقدية هذا الأسبوع لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظتي مطروح والغربية، مؤكدا الحرص الشديد على مواصلة هذه الجولات الميدانية بمختلف المحافظات، في إطار حرصه على الاطلاع ميدانيا على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في مختلف القطاعات، وخاصة ما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري؛ وذلك سعيا لتشغيلها لخدمة مواطني هذه القرى، وتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية في تحسين جودة حياة المواطنين.

وخلال الاجتماع، تناول الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، نتائج النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي نظمته الوزارة مؤخرا، مشيرا إلى أن المؤتمر تناول أبرز ما تحقق خلال العام الماضي في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، وفي مقدمتها التوسع في رقمنة الخدمات القنصلية، وغيرها الكثير من الخدمات الأخرى، مشيرا كذلك إلى أنه تم استعراض جهود الوزارة ـ خلال المؤتمر ـ في متابعة أوضاع المصريين بالخارج في ظل التطورات الإقليمية الجارية، والتي تتضمن تشكيل خلية أزمة تعمل على مدار الساعة للتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الدول التي تشهد تطورات أمنية، والتعامل الفوري مع أي ظرف طارئ قد يتعرض له أي مواطن مصري.

ولفت وزير الخارجية إلى أن المؤتمر أسفر عن صدور العديد من النتائج والتوصيات الختامية، التي من شأنها أن تسهم في توفير المزيد من الحلول والفرص والمزايا للمصريين بالخارج، وتحقق صالح الوطن.

وفي سياق آخر، عرض الدكتور بدر عبد العاطي ملامح المنظومة الإلكترونية المتكاملة (المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي)، التي تهدف إلى إدارة ومتابعة بيانات التمويلات التنموية المقدمة من شركاء التنمية، مشيرا إلى أن المرحلة التجريبية (الأولى) للمنظومة تضمن حوكمة شاملة للتمويلات التنموية بمختلف أنواعها، مع إتاحة الفرصة لمتابعة كل تمويل منذ مرحلة التفاوض وحتى الانتهاء من التنفيذ.

وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى إطلاق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حملة ترويجية لمدينة العلمين الجديدة، تعرض التطور العمراني الهائل والمشروعات الحديثة التي شهدتها المدينة على مدار السنوات العشر الماضية، وتم التأكيد أن المدينة شهدت تطوراً متواصلاً لتصبح نموذجاً للمدن الحديثة، ووجهة عمرانية وسياحية واستثمارية وصناعية متميزة على ساحل البحر المتوسط، ومدينة نابضة بالحياة على مدار العام.