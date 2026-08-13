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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحرير 59 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بالغربية لردع مخالفين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

رصدت حملات تفتيشية من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة  وحررت 59 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز المدعم والسياحى والبيع بأزيد من التسعيرة للخبز السياحى، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال 24 ساعة.

حملات تموينية 


وتضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز البلدية والسياحية فى  مراكز ومدن المحافظة، وحررت 59 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار المقررة من قبل الحكومة بالنسبة للمخابز السياحية والبيع بأزيد من التسعيرة وأُحيلوا إلى النيابة.

ردع مخالفين 

تأتي هذه الحملات في سياق توجه الدولة نحو تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم التمويني ، ومكافحة الفساد التمويني، والتصدي لأي محاولات تلاعب بحصة الدعم الموجه للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات تموينية اصحاب مخابز غرامات فورية

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