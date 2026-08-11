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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة طنطا يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة قاعة المؤتمرات الرئيسية ومعامل "الهستولوجيا"

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

افتتح الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم أعمال تطوير ورفع كفاءة قاعة المؤتمرات الرئيسية بكلية الطب بعد تطويرها، إلى جانب معامل قسمي الهستولوجيا والفارماكولوجيا، وذلك في إطار خطة الجامعة الشاملة لتحديث البنية التحتية والبيئة التعليمية والبحثية بكلياتها المختلفة، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد حنتيرة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ووكلاء الكلية، والدكتور أحمد غنيم، عميد الكلية السابق، والدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى جانب نخبة من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

توجيهات جامعة طنطا 

وتفقد رئيس الجامعة المنشآت والمعامل الجديدة والمطورة، مشيداً بالتجهيزات التقنية والفنية التي تم تزويدها بها، والتي تتواكب مع أحدث المعايير الأكاديمية والعلمية الدولية، بما يضمن تقديم تدريب عملي متقدم لطلاب الكلية والباحثين. 

تحرك عاجل خدميا 


وأكد الدكتور محمد حسين، أن افتتاحات اليوم تأتي استكمالاً لاستراتيجية الجامعة للنهوض بالتعليم الطبي وتطوير المنظومة التعليمية والبحثية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالبحث العلمي وتطوير كوادره، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030، مضيفاً إن الاستثمار في تطوير المعامل والمنشآت الأكاديمية بكلية الطب هو استثمار مباشر في صحة المواطن المصري، حيث نهدف إلى تزويد طلابنا وأطباء المستقبل بأحدث الوسائل التعليمية والتقنيات المعملية التي تؤهلهم للمنافسة بقوة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

افتتاحيات خدمية

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حنتيرة، أن افتتاحات اليوم تشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والتعليمية بالكلية، مشيراً إلى أن قاعة المؤتمرات والمعامل الجديدة تُعد إضافة قوية ومميزة للكلية، وستسهم بشكل مباشر في إثراء الحركة العلمية والبحثية وتبادل الخبرات بين الباحثين والطلاب، مضيفاً  أن تطوير معامل قسَمَي 'الهستولوجيا' و'الفارماكولوجيا' تم وفق أعلى المعايير والمواصفات المعملية الحديثة، وزوّدت بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية المتطورة، مما يوفر بيئة تعليمية نموذجية للطلاب، ويمنح باحثي الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه إمكانيات دقيقة لإجراء أبحاثهم الميدانية والتطبيقية بكفاءة عالية، وموجها الشكر لمركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة على جهودهم في الانتهاء من أعمال التجديد بأفضل جودة ممكنة.

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