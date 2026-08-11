بعد صراع مع السرطان.. وفاة العازف سيد الحسيني

توفي خلال الساعات الماضية، الفنان سيد الحسيني، احد اشهر عارفي المزمامر في مصر.

وجاءت وفاة سيد الحسيني بعد صراع مع مرض السرطان.

ونعي شقيق الفنان سيد الحسيني قائلًا: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخويا الكبير سيد الحسيني".

ودعا شقيقه له بالرحمة والمغفرة، سائلاً الله أن "يجمعنا به في جنات النعيم".

رنا سماحة تنعي الراحل:

كما نعت رنا سماحة الراحل قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك ويغفر لك يا سيد.. عازف المزمار الطيب المحترم سيد الحسيني في ذمة الله، ادعوا له بالرحمة، سيد مزمار».