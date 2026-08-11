ناس رايحين يجيبوا لقمة العيش .. تأثر أحمد موسى بحادث الإسماعيلية

قدم الإعلامي أحمد موسى خالص التعازي لأهالي ضحايا حادث عمال الإسماعيلية، مؤكدًا أن الحادث يمثل مأساة وكارثة أثرت في الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تواصل التعامل مع تداعيات الحادث، بينما تظل أسباب وقوعه رهن تحقيقات الجهات المختصة.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": «خالص التعازي لأهالينا في الشرقية، عندنا النهارده مأساة وكارثة مأثرة في الناس كلها، مجموعة عمال شغالة بين التل الكبير والعاشر من رمضان، ومفيش حاجة بتقول إيه اللي حصل تحديدًا وده هنتركه إلى جهات التحقيق، لكن العربية دخلت في عربية تانية".

وأضاف: "ننتظر التحقيقات والنيابة العامة، والتعامل كان بمنتهى السرعة والقوة من كافة الجهات المعنية في الدولة، وعدد كبير جدا كان متواجد من سيارات الإسعاف وشوفنا مسؤولين الصحة والتضامن".

وتابع: "التحرك كان سريع من الدولة المصرية وكل مؤسساتها والرئيس السيسي وجه بسرعة الوقوف على أسباب الحادث، يعني من أول الرئيس السيسي إلى كافة المسؤولين في الدولة".

وأوضح: "فيه اهتمام رئاسي بهذا الحادث وتطوراته، واعتقد بعد كده هيكون فيه تحرك آخر، ورئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، يتابع تكليفات الرئيس السيسي".

وأشار إلى حجم حالة الحزن التي خلفها الحادث، قائلًا: "وهذا الحادث مزعل الشعب المصري وده شيء صعب جدا بمنتهى الصراحة، وشوفت أهالي الإسماعيلية وهما ينزلوا يجروا بيساعدوا الناس ودي تحركات شهامة من أهالي الإسماعيلية وكله جري على المكان عشان يقدم العون والمساعدة للمصابين والتخفيف عن أهالي الضحايا والمصابين".



واختتم: "في هذا الآلم الجميع معاكم والجميع بيعزيكم ولكم كامل الدعم ليكم في كل وقت، ربنا يرحمهم ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين".