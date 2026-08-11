17 وفاة و31 مصابا.. الصحة تكشف حصيلة حادث تصادم سيارتي العمال بالإسماعيلية

تقدّم الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث تصادم سيارتي نقل العمال بمنطقة الدواويس في الإسماعيلية، كاشفًا عن آخر أعداد الوفيات والمصابين، وتفاصيل التحرك الطبي والتعامل مع الحادث منذ لحظاته الأولى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «بنتقدم بخالص العزاء لأهالينا، والرئيس السيسي وجه كافة قيادات الدولة، ومنهم وزير الصحة، بمتابعة حادث تصادم سيارتي النقل بالإسماعيلية».

وأضاف: «هناك 31 حالة إصابة و17 حالة وفاة في حادث تصادم سيارتي نقل العمال بمنطقة الدواويس بالإسماعيلية، والوفيات مش معظمهم أطفال، الحادث فيه طفل عنده 4 سنوات من المصابين».

وتابع: «لدينا 16 حالة دون سن الـ18 عامًا، والحالات الحرجة فيهم 7 حالات، وأول عربية إسعاف وصلت بعد 4 دقائق من الإبلاغ، وكان عدد العربيات 34 سيارة».

وأضاف: «مستشفيات هيئة الرعاية من أعلى المستشفيات لأنها ضمن»، مؤكدًا استمرار التعامل الطبي مع المصابين وفقًا لحالاتهم الصحية.