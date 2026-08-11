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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدينار الكويتي والريال السعودي والدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

أسعار صرف العملات العربية
أسعار صرف العملات العربية
علياء فوزى

سجلت أسعار صرف العملات العربية، استقرارا نسبيا،  بمختلف مستويات الشراء والبيع.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

 أسعار العملات العربية اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي نحو 158.88 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 163.91 جنيه، ليحافظ على صدارته كأعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه.

وصل سعر الريال السعودي اليوم، لنحو 13.34 جنيه للشراء، 13.40 جنيه للبيع. 

أما عن سعر الدرهم الإماراتي، فقد استقر عند مستوى 13.66 جنيه للشراء، و13.70 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الخليجية الأخري: سجل الدينار البحريني نحو 131.13 جنيه للشراء، و133.48 جنيه للبيع. 

بينما بلغ سعر الريال العماني نحو 128.51 جنيه للشراء، و130.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال القطري اليوم نحو 12.74 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند مستوى 13.80 جنيه. 

بلغ سعر الدينار الأردني نحو 70.03 جنيه للشراء، و71.08 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية سعر الدينار الكويتي سعر الدرهم الإماراتي سعر الريال السعودي الجنيه المصري

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