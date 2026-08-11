لأول مرة فى تاريخها .. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمال 40000 ميجاوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الاحمال الكهربائية واصلت ارتفاعها، وحققت اليوم الثلاثاء رقما قياسيا جديدا لم تصل اليه من قبل ، وتواصل الشبكة الكهربائية الموحدة نجاحها فى استيعاب ارتفاع الاحمال والزيادة فى الاستهلاك والذى ارتفعت بمعدل 700 ميجاوات بالمقارنة لأحمال امس الاثنين

بلغ الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية الموحدة اليوم الثلاثاء 40000 ميجاوات , علما بأن الحمل الأقصى بلغ امس الاثنين 39300 ميجاوات، ، طبقا لتقارير المركز القومى للتحكم فى الطاقة

نجاح الشبكة الكهربائية في استيعاب الاحمال

يأتى نجاح الشبكة الموحدة للكهرباء فى استيعاب الاحمال غير المسبوقة بفضل الالتزام بتنفيذ خطة العمل لتحسين معدلات الاداء وتحقيق كفاءة التشغيل وتطبيق برامج الصيانة طبقا للأكواد العالمية ومعايير الجودة ، الأمر الذى انعكس فى اجتياز الاختبارات واستيعاب ارتفاع الاحمال الكهربائية والزيادة الكبيرة فى الاستهلاك على مدار الأيام الماضية والتى بلغت ذروتها اليوم الثلاثاء ، وكشفت تقارير المركز القومى للتحكم فى الطاقة ان مؤشرات الزيادة اليومية فى استهلاك الكهرباء وارتفاع الاحمال خلال الصيف الحالي ستكون مرتفعة وغير مسبوقة حيث تم تسجيل اقصى حمل العام الماضى ليوم واحد فقط والذى بلغ وقتها 39800 ميجاوات، وكان بسبب موجة شديدة الحرارة تعرضت لها البلاد

وفى سياق متصل ، واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واجهزتها المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان امن وسلامة الشبكة الموحدة وتأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، وتابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مجريات خطة العمل ورفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية ، وتكثيف فرق الدعم الفني والطوارئ والمتابعة والصيانة ، وأطقم السلامة والصحة المهنية ، ولجان المرور والتفتيش من الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر ، بهدف استقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي ،

وجه الدكتور محمود عصمت ، باستمرار المتابعة الدقيقة للشبكة القومية للكهرباء على كافة الجهود، مؤكدا اهمية التواجد الدائم لرؤساء الشركات ومسئولي قطاعات التشغيل والصيانة على رأس العمل، والحرص على التواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات ، وسرعة الاستجابة والمتابعة والتحقق من ازالة سبب الشكوى، موضحا ان الالتزام بمعايير الجودة وبرامج الصيانة طبقا للتوقيتات والخطة الزمنية المحددة وتطبيق أنماط التشغيل الجديدة زاد من قدرة الشبكة الموحدة على استيعاب ارتفاع الاحمال ومعدلات الاستهلاك الغير المسبوقة، مشيرا الى مواصلة العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة.