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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الاستعداد لافتتاح أكبر مستشفى حكومي بالوادي الجديد بتكلفة 600 مليون جنيه

مستشفي الداخله الجديد
مستشفي الداخله الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد عن الانتهاء من كافة التجهيزات لافتتاح مستشفى الداخلة الجديد، والتي تم إنجازها على مساحة إجمالية تقارب 20 ألف متر مربع، منها نحو 7 آلاف متر مربع للمباني الطبية، بتكلفة استثمارية تتجاوز 600 مليون جنيه، ما يجعله من أكبر المستشفيات الحكومية التي تم تنفيذها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة.

وتبلغ السعة السريرية للمستشفى 118 سريرًا، بما يتيح تقديم خدمات الإقامة الداخلية لمختلف الحالات المرضية، إلى جانب 12 عيادة خارجية تغطي التخصصات الطبية المختلفة.

جاهزية تامة وخدمات طبية متكاملة

وتضم مستشفى الداخلة الجديد أيضا 11 حضّانة مجهزة لحديثي الولادة، فضلًا عن أقسام الطوارئ والاستقبال التي تعمل على مدار الساعة.

ويضم المستشفى كذلك غرف عمليات حديثة، ووحدات عناية مركزة، وأقسامًا متطورة للأشعة والتحاليل، تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية التي تواكب التطورات العالمية في مجالات التشخيص والعلاج، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى داخل جميع الأقسام.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مستشفي الداخله

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