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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: تحرير 15 محضراً بمخالفات للمخابز في بندر ومركز طنطا

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي استهدفت مخابز الخبز المدعم بمناطق الإمام مسلم وكورنيش قحافة وشارعي الجلاء ومحمد فريد ببندر طنطا، إلى جانب حملة بمركز طنطا، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 15 محضرًا، استجابةً لشكاوى المواطنين وفي إطار توجيهاته بتكثيف الرقابة على المخابز والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات ببندر طنطا عن تحرير 12 محضرًا، منها 6 محاضر تموينية تضمنت 3 مخالفات نقص وزن بواقع 19 و9 و9 جرامات، ومخالفة لعدم وجود لوحة تشغيل، وأخرى لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم وجود سجل، فيما تبين عدم وجود مخالفات بمخبزين بمنطقتي محمد فريد والجلاء، إلى جانب 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

تحرك تنفيذي 

كما أسفرت الحملة التي نفذتها مديرية التموين بمركز طنطا عن تحرير 3 محاضر للتوقف عن الإنتاج، ليصل إجمالي المحاضر والإجراءات التي تم اتخاذها إلى 15 محضرًا.

حملات رقابية 

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن جودة رغيف الخبز ووصول الدعم إلى مستحقيه وصون حقوق أهالينا.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات مرورية رقابية تموينية

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