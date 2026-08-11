افتتاح المؤتمر العلمي الـ 41 لكلية طب طنطا

افتتح الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا اليوم المؤتمر العلمي الـ 41 لكلية الطب، بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حنتيرة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد البديوي وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس المؤتمر، والدكتور محمد جابر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور معتز صبري رئيس قسم طب العيون، مقرر المؤتمر، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور راجية شرشر، والدكتور محمد مختار مبروك سكرتيري عام المؤتمر، والدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعة ونواب رؤساء الجامعة والعمداء السابقين، وأعضاء مجلس النواب والاعلامين والصحفيين.

توجيهات جامعة طنطا

خلال كلمته أعرب الدكتور محمد حسين عن سعادته بحضوره فعاليات المؤتمر الـ 41 لكلية الطب تحت عنوان “Updated Medical Guidelines 2026”، الذي يمثل حدثا علميا يعكس تاريخًا ممتدًا من العطاء والتميز لكلية الطب، وقدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في العلوم والممارسات الطبية، مؤكداً أن جامعة طنطا تقدم كل أوجه الدعم لكلية الطب والمستشفيات الجامعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وبناء الإنسان المصري، وفي إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التي تضع تطوير المستشفيات الجامعية والبحث العلمي والابتكار في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى أن ذلك انعكس بصورة واضحة على حجم الخدمات المقدمة للمواطنين، وقدمت مستشفيات جامعة طنطا خلال العام المالي المنقضي ما يقرب من ٢ ونصف مليون خدمة طبية، داخل المستشفيات الجامعية وخارجها، من خلال القوافل الطبية التي تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا، موضحاً إلى أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد مؤشرات للإنجاز، وإنما تعكس مسئولية الجامعة تجاه مجتمعها، وحرصها على وصول خدماتها إلى المواطن أينما كان.

تحرك تنفيذي عاجل

كما وجه رئيس الجامعة تحية تقدير واعتزاز إلى جيش مصر الأبيض، وإلى أطباء جامعة طنطا وأطقم التمريض والفنيين والعاملين بمستشفياتنا الجامعية، لما يقدمونه من جهد عظيم ورسالة إنسانية ووطنية نبيلة، وما يتحملونه يوميًا من مسئوليات من أجل الحفاظ على صحة الإنسان وحياته، معربا عن سعادته البالغة بما شهده من مقاطع فيديو على الصفحة الرسمية للمؤتمر، التي تستعيد مسيرة جيل الرواد والأساتذة بكلية الطب جامعة طنطا، مشيراً إلى أن هذه المشاهد لها دلالة تعكس قيمة الوفاء والتواصل بين الأجيال والحفاظ على الذاكرة المؤسسية للكلية، مؤكداً أن التطوير الحقيقي للقطاع الطبي لا يعتمد على المنشآت والتجهيزات وحدها، وإنما يبدأ من العلم والبحث والمعرفة، مشيراً إلى أن جامعة طنطا تؤمن بأن البحث العلمي هو أحد أهم أدوات تطوير القدرات الفردية والمؤسسية، لأنه يصنع طبيبًا أكثر قدرة على التحليل واتخاذ القرار، وباحثًا قادرًا على إنتاج المعرفة، ومؤسسة قادرة على تحويل هذه المعرفة إلى خدمات أكثر جودة وكفاءة.

رفع كفاءة الخدمات

أضاف رئيس الجامعة أن قضية تحديث الإرشادات الطبية التي يتناولها المؤتمر تكتسب أهميتها من المعرفة الطبية تتغير بوتيرة متسارعة، وما نملكه اليوم من أدلة علمية وتقنيات تشخيصية وعلاجية يفرض علينا أن نراجع ممارساتنا باستمرار، وأن نجعل الدليل العلمي أساسًا لاتخاذ القرار الطبي، ويعكس البرنامج العلمي للمؤتمر هذه الرؤية من خلال مشاركة نطاق واسع من التخصصات الأساسية والإكلينيكية والجراحية، إلى جانب التعليم الطبي وجلسات الطلاب وشباب الباحثين، بما يؤكد أن تطوير الرعاية الصحية عملية تكاملية تتطلب تضافر مختلف التخصصات، معربا عن أمله في أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق، وأن تتحول مناقشاته إلى مسارات مستدامة للبحث والتدريب والتطوير، وأن ينعكس ما يقدمه من معرفة على الهدف الأهم الذي نعمل جميعًا من أجله، وهو تقديم خدمة طبية أفضل وأكثر أمانًا وجودة للمواطن المصري، موجهاً خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد حنتيرة، وإلى وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام واللجان العلمية والتنظيمية، وجميع القائمين على المؤتمر، مرحباً بالعلماء والضيوف من مختلف الجامعات والمؤسسات الطبية.

تحسين خدمات الطبية

خلال كلمته أعرب الدكتور حاتم أمين عن خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد حسين على دعمه المتواصل للعلم والبحث العلمي، وحرصه الدائم على الارتقاء بمكانة جامعة طنطا وتعزيز دورها الرائد في خدمة البحث العلمي وتطوير المنظومة الصحية، مضيفاً أن كلية الطب استطاعت أن تكون منارة للعلم والمعرفة، وأن تؤدي رسالتها في إعداد أجيال من الأطباء القادرين على تحمل مسؤولية المهنة، ومواكبة التطورات المتسارعة في العلوم الطبية، والالتزام بأعلى معايير الجودة المهنية والأخلاقية، مضيفاً أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة للحوار العلمي وتبادل الخبرات بين نخبة من الأساتذة والخبراء والمتخصصين، لمناقشة أحدث التوصيات والممارسات الطبية، والتعرف على ما استجد في مختلف المجالات، مضيفاً أن الأجيال السابقة بكلية الطب قد وضعت الأساس وبنت هذا الصرح العلمي والطبي، مشيراً إلى أن المسؤولية اليوم هي أن نحافظ على ما تحقق، وأن نطوره، وأن نضيف إليه، حتى تظل كلية الطب بجامعة طنطا مؤسسة رائدة في التعليم الطبي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، معربا في ختام كلمته أن تكون جلسات المؤتمر وورش العمل والمناقشات العلمية فرصة حقيقية لإثراء المعرفة وتبادل الخبرات، وأن تخرج بتوصيات وأفكار قابلة للتطبيق، تسهم في تطوير الممارسة الطبية، وتنعكس بصورة إيجابية على صحة المرضى والمجتمع.

دعم مستشفيات جامعة طنطا

خلال كلمته أعرِب الدكتور محمد حنتيرة عن بالغ شكره وتقديره للدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، على دعمه المستمر واللا محدود لقطاع المستشفيات الجامعية، والذي يضم حالياً 17 مستشفى جامعيًا، مؤكدا على العمل بخطى حثيثة لنحقق هدفنا الاستراتيجي بزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 4000 سرير، وذلك من خلال التوسع في المشروعات الطبية الجديدة وعلى رأسها إنشاء مستشفى جديد للطوارئ، ومستشفى جامعي للأطفال، بالإضافة إلى مستشفى 900900، مؤكدا على الأهمية البالغة لموضوع المؤتمر اليوم وهو 'المسؤولية الطبية'، لما يمثله من محور أساسي في تطوير المنظومة الصحية وحماية حقوق المريض والطبيب على حد سواء، مشيراً إلى المؤتمر يشهد زَخماً علمياً كبيراً يتجسد في تنظيم 34 جلسة علمية و20 ورشة عمل تدريبية، موجهاً خالص الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة المنظمة واللجنة العلمية للمؤتمر على جهودهم المخلصة والمتميزة في إعداد وتنظيم هذا الحدث العلمي المشرّف.

ختام مؤتمر كلية الطب بجامعة طنطا

شهدت فعاليات ختام المؤتمر تكريم واهداء درع المؤتمر للدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سمير الخولي عضو مجلس النواب، والدكتور طارق المحمدي عضو مجلس النواب، والدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب السابق، والدكتور محمد الشبيبنى وكيل الكلية السابق، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق رحمه الله.