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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحرير 28 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

ضبطت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار  24 ساعة، 28 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

 

حملات تموينية 

وتلقى العقيد علاء موسى، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بتحرير 28  مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان.

 

ردع مخالفين 

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

 

مصادرة المضبوطات 

وكان مدير أمن الغربية وجه مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

اخبار محافظة الغربية حملات تموينية ردع قانوني رقابية محلات مخابز

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