الصين تقدم مساعدات نقدية وإغاثية طارئة لكولومبيا بعد الزلزال

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم السبت، تقديم مساعدات نقدية طارئة ومستلزمات إغاثة إنسانية إلى كولومبيا، دعما لجهود الاستجابة للزلزال وعمليات إعادة الإعمار بعد الكارثة.

وقال المتحدث باسم الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي تانج يينج إن المساعدات تهدف إلى دعم كولومبيا في مواجهة تداعيات الزلزال وتعزيز جهود الاستجابة للكارثة وإعادة الإعمار.

وكان زلزال بقوة 7.4 درجة قد ضرب غرب كولومبيا في 10 أغسطس الجاري، وكان مركزه قرب بلدية سان خوسيه ديل بالمار في إقليم تشوكو، على عمق نحو 107 كيلومترات، متسببا في دمار واسع بعدد من المدن، بينها كالي وبيريرا وكيبدو ومانيزاليس. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ الوطنية، فيما تواصلت عمليات البحث والإنقاذ وسط تقارير عن سقوط مئات القتلى وآلاف المصابين والمفقودين.