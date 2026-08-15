موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 .. متى تتأخر الساعة؟

يتزايد بحث المواطنين في مصر عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 وبدء العمل بالتوقيت الشتوي، بالتزامن مع استمرار تطبيق نظام تقديم الساعة خلال الفترة الحالية، ويترقب كثيرون معرفة الموعد المحدد لتغيير الساعة، وما إذا كان الانتقال إلى التوقيت الشتوي سيعني تقديم الساعة أم تأخيرها، خاصة مع ارتباط مواعيد العمل والدراسة والأنشطة اليومية بالتوقيت الرسمي للدولة.

متى ينتهي التوقيت الصيفي في مصر 2026؟

ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وفقًا للقواعد المنظمة لتطبيق نظام التوقيت الصيفي، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026، ويتم عند الانتقال إلى النظام الجديد تأخير الساعة 60 دقيقة، وبذلك تعود البلاد إلى التوقيت الشتوي بعد انتهاء فترة العمل بالتوقيت الصيفي.

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وكان التوقيت الصيفي قد بدأ في مصر خلال عام 2026 يوم الجمعة 24 أبريل، حيث جرى تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، ليصبح التوقيت الرسمي للدولة متقدمًا ساعة واحدة عن التوقيت الشتوي، ويستمر العمل بهذا النظام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للتوقيت.

وبناءً على الموعد المحدد، فإن تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي سيتم خلال الساعات الأولى من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، إذ يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، فعندما تصل الساعة إلى 12:00 منتصف الليل يتم ضبطها لتصبح 11:00 مساءً، وبذلك يحصل المواطنون على ساعة إضافية خلال تلك الليلة مقارنة بالتوقيت الصيفي.

هل سيتم تقديم الساعة أم تأخيرها في أكتوبر 2026؟

عند انتهاء التوقيت الصيفي 2026 والعودة إلى التوقيت الشتوي، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة وليس تقديمها، وتحديدًا عند منتصف الليل مع بداية الجمعة 30 أكتوبر 2026، ولذلك ينبغي على المواطنين الذين يضبطون ساعاتهم يدويًا تعديلها في الموعد المحدد، بينما يفترض أن تتولى الهواتف والأجهزة الحديثة المتصلة بخدمات ضبط الوقت تحديث التوقيت تلقائيًا وفق إعداداتها.

ويعني تأخير الساعة أن الساعة التي كانت تشير إلى 12:00 منتصف الليل ستعود إلى 11:00 مساءً، وهو ما يضيف ساعة إلى تلك الليلة، في حين تستمر الحياة اليومية اعتبارًا من اليوم التالي وفق التوقيت الشتوي المعتمد في مصر.

لماذا يتم تغيير الساعة في مصر؟

يرتبط تطبيق التوقيت الصيفي في مصر بالنظام القانوني الذي ينظم تقديم الساعة خلال جزء محدد من العام، إذ ينص القانون المنظم للتوقيت الصيفي على أن تكون الساعة القانونية في مصر مقدمة بمقدار 60 دقيقة خلال الفترة الممتدة من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ويأتي تطبيق نظام التوقيت الصيفي ضمن توجه يستهدف الاستفادة بصورة أكبر من ساعات النهار، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل استخدام الكهرباء خلال بعض فترات الذروة، بينما تعود البلاد إلى التوقيت الشتوي بعد انتهاء الفترة المحددة قانونًا.

لماذا يبدأ التوقيت الشتوي يوم الجمعة؟

يأتي الانتقال إلى التوقيت الشتوي مع بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعد انتهاء التوقيت الصيفي بنهاية الخميس 29 أكتوبر، وهو ما يتوافق مع آلية تطبيق النظام التي تربط التغيير بنهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر وبداية الجمعة التالية.

ويتيح اختيار هذا التوقيت الانتقال إلى النظام الجديد عند بداية يوم عطلة أسبوعية لدى قطاعات واسعة من المواطنين، وهو ما يساعد على استيعاب تعديل الساعة قبل العودة إلى أنماط العمل والدراسة والأنشطة المعتادة، كما يقلل من احتمالات الارتباك الناتج عن تغيير مواعيد بعض الخدمات والالتزامات اليومية.

كيف تضبط الساعة على هواتف أندرويد عند بدء التوقيت الشتوي؟

يمكن لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد الاعتماد على خاصية ضبط الوقت تلقائيًا، وفي حال كانت الخاصية مفعلة، يتم تحديث الساعة وفق التوقيت المعتمد من شبكة الاتصالات أو إعدادات المنطقة الزمنية، بدلًا من الحاجة إلى تغيير الساعة يدويًا عند بدء التوقيت الشتوي.

وفي حال احتاج المستخدم إلى مراجعة إعدادات الوقت، يمكن الدخول إلى «الإعدادات»، ثم اختيار «إعدادات إضافية» أو «Additional settings»، وبعد ذلك الضغط على «الوقت والتاريخ» أو «Date & Time»، ثم التأكد من تفعيل خيار «الضبط التلقائي».

وبعد التأكد من تفعيل الضبط التلقائي، يمكن إعادة تشغيل الهاتف عند الحاجة للتأكد من تطبيق إعدادات الوقت الجديدة، مع ضرورة التأكد من أن المنطقة الزمنية المحددة للهاتف هي المنطقة الصحيحة، حتى لا تظهر الساعة بتوقيت مختلف عن التوقيت الرسمي في مصر.

كيف يتم ضبط الساعة على هواتف iPhone؟

يمكن لمستخدمي هواتف iPhone أيضًا الاعتماد على خاصية ضبط التاريخ والوقت تلقائيًا، وذلك من خلال فتح «الإعدادات»، ثم اختيار «عام»، وبعد ذلك الضغط على «التاريخ والوقت»، ثم تفعيل خيار «التعيين تلقائيًا».

وبمجرد تفعيل الإعدادات التلقائية واختيار المنطقة الزمنية الصحيحة، يفترض أن يتم تحديث الوقت وفق التوقيت الرسمي المعمول به، وبالتالي الانتقال إلى التوقيت الشتوي عند حلول الموعد المحدد في نهاية أكتوبر 2026 دون الحاجة إلى تعديل الساعة يدويًا.

هل يجب تغيير الساعة يدويًا عند بدء التوقيت الشتوي؟

لا يحتاج مستخدمو الهواتف والأجهزة التي تدعم تحديث الوقت تلقائيًا في المعتاد إلى تغيير الساعة يدويًا، بشرط تفعيل خاصية الضبط التلقائي والتأكد من اختيار المنطقة الزمنية الصحيحة، أما الساعات والأجهزة التي لا تدعم التحديث التلقائي، فيجب ضبطها يدويًا عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي.

ويظل الموعد الأهم الذي ينبغي تذكره هو نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، إذ ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي، ومع منتصف الليل يبدأ الانتقال إلى التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة، لتصبح مصر رسميًا على التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026.

موعد تغيير الساعة في مصر 2026 باختصار

ينتهي التوقيت الصيفي في مصر يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ويبدأ التوقيت الشتوي يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، وتتمثل طريقة التغيير في تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، فإذا كانت الساعة 12:00 منتصف الليل تصبح 11:00 مساءً، وهو الموعد الذي ينبغي للمواطنين الاستعداد له، خصوصًا مستخدمي الأجهزة والساعات التي لا تقوم بتحديث الوقت تلقائيًا.

وتشير البيانات المتاحة حاليًا إلى أن موعد الانتقال إلى التوقيت الشتوي محدد وفق النظام القانوني المعمول به، ولا يوجد في المعلومات المنشورة حاليًا ما يشير إلى تغيير هذا الموعد، ولذلك يظل الخميس 29 أكتوبر 2026 آخر أيام العمل بالتوقيت الصيفي، بينما يمثل الجمعة 30 أكتوبر 2026 بداية العمل بالتوقيت الشتوي.