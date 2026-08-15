كوب من الخل في الثلاجة.. حيلة بسيطة للتخلص من الروائح الكريهة

تنتشر العديد من الحيل المنزلية للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة، ومن بينها وضع كوب من الخل الأبيض داخل الثلاجة، وهي طريقة بسيطة قد تساعد على تقليل بعض الروائح غير المرغوب فيها، لكنها لا تغني عن تنظيف الثلاجة وإزالة مصدر الرائحة.

هل يساعد الخل في التخلص من رائحة الثلاجة؟

ويحتوي الخل الأبيض على حمض الأسيتيك، بتركيز يقارب 5%، وقد تساعد خصائصه الكيميائية على تقليل حدة بعض المركبات المسؤولة عن الروائح.

وعند وضع كوب مفتوح من الخل داخل الثلاجة، يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف الروائح الخفيفة الناتجة عن بقايا الأطعمة أو الانسكابات البسيطة.

ولكن هذه الطريقة لا تعد حلًا نهائيًا للروائح القوية، خاصة إذا كان مصدرها طعامًا فاسدًا أو سوائل متسربة داخل الثلاجة.

هل يساعد الخل في التخلص من رائحة الثلاجة؟

الطريقة الصحيحة لاستخدام الخل في الثلاجة

للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

ـ أفرغ محتويات الثلاجة وتخلص من الأطعمة الفاسدة أو منتهية الصلاحية.

ـ اغسل الأرفف والأدراج والجدران الداخلية بالماء الدافئ وسائل تنظيف مناسب.

ـ جفف الأسطح جيدًا بعد الانتهاء من التنظيف.

ـ ضع نحو كوب من الخل الأبيض في وعاء مفتوح داخل الثلاجة.

ـ اترك الوعاء عدة ساعات أو طوال الليل، ثم تخلص من الخل.

ـ يمكن تكرار الطريقة إذا استمرت الرائحة.

هل يساعد الخل في التخلص من رائحة الثلاجة؟

الخل لا يغني عن تنظيف الثلاجة

رغم أن الخل للتخلص من روائح الثلاجة قد يكون وسيلة مساعدة، فإن الاعتماد عليه وحده لا يكفي في حالة وجود رائحة شديدة.

فالروائح الكريهة قد تنتج عن بقايا الطعام أو السوائل المتسربة التي تصل إلى أماكن يصعب رؤيتها، ولذلك يجب البحث عن مصدر الرائحة وتنظيفه جيدًا.

هل يساعد الخل في التخلص من رائحة الثلاجة؟

بدائل طبيعية للتخلص من رائحة الثلاجة

إلى جانب الخل الأبيض، يمكن استخدام بعض المواد التي تساعد على تقليل الروائح، مثل:

ـ بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز).

ـ الفحم النشط.

ـ بقايا القهوة الجافة.

كما يفضل تنظيف الثلاجة بصورة دورية، وحفظ الأطعمة ذات الروائح القوية داخل عبوات محكمة الغلق.

هل يساعد الخل في التخلص من رائحة الثلاجة؟

تحذير مهم عند استخدام الخل

يجب تجنب استخدام الخل المركز على بعض الأسطح والمواد الحساسة، إذ يمكن أن يؤثر حمض الأسيتيك في بعض أنواع المعادن أو المطاط أو الأسطح الحجرية.

لذلك يفضل استخدامه باعتدال وعدم وضعه مباشرة على الأسطح دون التأكد من ملاءمته لها.