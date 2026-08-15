الصفقة السابعة للنسور في الميركاتو.. المصري يتعاقد مع الدولي الإريتري علي سليمان 4 مواسم

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع الدولي الإريتري علي سليمان، لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية بعقد يمتد لأربعة مواسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2030/2029 ،

الصفقة السابعة للنسور في الميركاتو المصري يتعاقد مع الدولي الإريتري علي سليمان لأربعة مواسم

جاء التعاقد بعد الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه السابق وسداد المقابل النقدي للصفقة ومن ثم توقيع اللاعب على تعاقده الجديد مع المصري في حضور الدكتور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف على الفريق الأول.



الجدير بالذكر أن اللاعب علي سليمان والبالغ من العمر 26 عامًا يشغل مركز الجناح سواء الأيمن أو الأيسر كما يجيد اللعب كذلك في مركزي صانع اللعب ورأس الحربة ، علمًا بأن اللاعب والذي يعد أحد نجوم منتخب إريتريا على مدار تاريخه كان قد قدم موسمًا متميزًا للغاية مع فريق كهرباء الإسماعيلية خلال الموسم المنقضي بعدما سجل 16 هدفًا في كافة المسابقات بالإضافة لصناعته لأربعة أهداف الأمر الذي جعله يأتي ضمن أكثر لاعبي الدوري مساهمة في أهداف فرقهم مما جعله محط أنظار العديد من الأندية إلا أن تدخل مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي كان له أكبر الأثر في حسم الصفقة لصالح أبناء بورسعيد الذين

كان قد سبق للنادي المصري التعاقد مع ستة لاعبين وهم محمد سيحا ومحمد شكري ومصطفى العش من الأهلي بالإضافة لياسين الملاح من فاركو وكذلك المغربي عبد الله الزياني مهاجم فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي والجزائري خير الدين طوال لاعب فريق وفاق سطيف.