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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يبحث مطالب وشكاوى المواطنين المتعلقة بالقطاع الصحي

محافظ بورسعيد يستقبل 85 حالة إنسانية ويواصل «قطار الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية
محافظ بورسعيد يستقبل 85 حالة إنسانية ويواصل «قطار الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية
محمد الغزاوى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، سلسلة لقاءاته الإنسانية مع المواطنين، في إطار استمرار «قطار الخير» الذي يستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والاستجابة لمطالب المواطنين خاصة الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل عاجل ومساندة مباشرة، وذلك من خلال أعمال لجنة المساعدات الإنسانية بالمحافظة.

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص محافظ بورسعيد على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى احتياجاتهم وشكاواهم، والعمل على إيجاد حلول عاجلة وفعالة لها، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى جودة الحياة المقدمة لهم.

محافظ بورسعيد يستقبل 85 حالة إنسانية ويواصل «قطار الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ
واللواء عمرو فكري السكرتير العام، ومحمد سعده رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية ببورسعيد، ورشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، والدكتور إسماعيل الحفناوي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتورة سحر الجيار مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والدكتورة نسرين حسن مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتورة سالي أنسي مدير عام فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد، ومحمد حلمي مدير مديرية التموين
وإسلام فليه، وعدد من رجال الاعمال ممثلي شركة الغازات.

وخلال اللقاء، استقبل محافظ بورسعيد 85 حالة إنسانية من أبناء المحافظة، حيث تم بحث احتياجاتهم ومطالبهم، وتقديم مساعدات مالية بإجمالي 750 ألف جنيه ومواد غذائية ولحوم وملابس ، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية ومساندتهم في مواجهة أعباء الحياة.

كما شهد اللقاء بحث عدد من مطالب وشكاوى المواطنين المرتبطة بالقطاع الصحي، حيث استمع المحافظ إلى احتياجات الحالات ومشكلاتهم الصحية، ووجّه المسؤولين والجهات الصحية المعنية بسرعة بحثها والتعامل معها، والعمل على تلبية احتياجاتهم في أسرع وقت، مع ضرورة المتابعة المستمرة لكل حالة حتى الانتهاء من الإجراءات اللازمة وتذليل أي عقبات قد تواجهها.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أهمية أن تكون الاستجابة للمواطنين قائمة على سرعة التحرك والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات، مؤكدًا أن ملف الحالات الإنسانية يحظى باهتمام كبير، وأن المحافظة مستمرة في تقديم أوجه الدعم اللازمة للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ أن هذه اللقاءات تأتي ضمن سلسلة متواصلة من لقاءات الخير التي تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من الحالات الإنسانية، والتعامل مع كل حالة وفقًا لاحتياجاتها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب إيجاد حلول فعلية للمطالب والشكاوى وعدم الاكتفاء بعرضها.

ووجه محافظ بورسعيد باستمرار المتابعة مع الحالات التي تم لقاؤها، والتنسيق بين الجهات التنفيذية والصحية المعنية لضمان سرعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأنها، مؤكدًا أن خدمة المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

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