بمشاركة 40 طالبًا و100 لوحة.. افتتاح معرض طلاب مدرسة خط بورسعيد العربي

افتتح الأستاذ محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، مساء الأربعاء، معرض طلاب مدرسة الخط العربي، ولمقام بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بنين، وذلك بحضور الدكتورة آمال شعبان مدير ادارة التعليم الابتدائي المشرف العام على المدرسة عدد من القيادات التعليمية والطلاب المشاركين بالمعرض.

وضم المعرض أعمالًا فنية متميزة شارك بها ٤٠ طالبًا وطالبة من مدرسة الخط العربي، من خلال نحو ١٠٠ لوحة فنية تنوعت بين نماذج مختلفة من الخطوط العربية والزخرفة، عكست ما يتمتع به الطلاب من مواهب وقدرات إبداعية، وما تلقوه من تدريب متخصص أسهم في صقل مهاراتهم والارتقاء بمستواهم الفني.

بمشاركة ٤٠ طالبًا و١٠٠ لوحة.. « بدوي» يفتتح معرض طلاب مدرسة خط بورسعيد العربي

واستمع الأستاذ محمود بدوي إلى شرح الطلاب حول أعمالهم الفنية ومراحل تنفيذها، مشيدًا بالمستوى المتميز للأعمال المعروضة، وبما عكسته اللوحات من قدرة الطلاب على توظيف جماليات الخط العربي والزخرفة في أعمال فنية تجمع بين الأصالة والإبداع.

وأكد مدير المديرية أن الخط العربي يمثل أحد المكونات المهمة للهوية والثقافة العربية، وأن الاهتمام به داخل المؤسسات التعليمية لا يقتصر على الجانب الفني فحسب، وإنما يمتد ليعزز اعتزاز الطلاب بلغتهم العربية وتراثهم الحضاري، مشيرًا إلى أهمية استمرار الأنشطة التي تتيح للطلاب اكتشاف مواهبهم وتنميتها في مختلف المجالات.

وأشاد «بدوي» بالجهود المبذولة داخل مدرسة الخط العربي، مؤكدًا أن المديرية حريصة على توفير البيئة الداعمة للطلاب الموهوبين، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة والمسابقات والمعارض، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة للطالب قادرة على الإبداع والتميز.

ويقام المعرض تحت الإشراف العام للدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي، وبإشراف فني للأستاذ الدكتور مصطفى خضير، وإشراف إداري للأستاذ حسام صديق، فيما يتولى الإشراف على المعرض الأستاذ محمد خلف، حيث أسهمت جهود فريق العمل في إخراج المعرض بالصورة التي تليق بمستوى الطلاب وإبداعاتهم الفنية.