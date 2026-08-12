محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن الأربعين عمارة بحي الضواحي

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية، بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن الأربعين عمارة بديل عزبة أبو عوف، في إطار طفرة تنموية جديدة تشهدها المناطق السكنية بالمحافظة، وحرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، والمهندسة أمل الألفي، مدير وحدة التنمية الحضرية بديوان عام المحافظة، حيث تابع المحافظ بدء أعمال التطوير وموقف التنفيذ، ووجه بسرعة دفع معدلات العمل والانتهاء من الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن الأربعين عمارة.. وتطوير شامل للبنية التحتية وواجهات العمارات والمرافق

وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي وغرف التفتيش وشبكات مياه الشرب، ورفع كفاءة ودهان واجهات العمارات السكنية، إلى جانب تنفيذ أعمال الإضاءة وإنشاء المسطحات الخضراء وإضافة الأعمال واللمسات الديكورية، بما يحقق مظهرًا حضاريًا وجماليًا متكاملًا للمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد أن تطوير مساكن الأربعين عمارة يأتي ضمن طفرة تنموية جديدة تشهدها المناطق السكنية بالمحافظة، واستمرارًا لخطة تطوير المناطق التي تحتاج إلى رفع كفاءة، بما يسهم في توفير بيئة سكنية أفضل والارتقاء بمستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال وتكثيف معدلات التنفيذ، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات التطوير حتى ظهور المناطق بالشكل الحضاري الذي يليق بأهالي بورسعيد.