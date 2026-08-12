تموين بورسعيد يضبط 39.6 كجم من مستلزمات ومنتجات تصنيع الآيس كريم داخل منشأة غير مرخصة

شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة بنطاق مدينة بورفؤاد، في إطار استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت، والتأكد من الالتزام بالتراخيص والاشتراطات والقوانين المنظمة للأنشطة الغذائية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتعليمات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

قاد الحملة هايدي جهاد، مدير إدارة التجارة الداخلية، ونهى الفقيري، مدير إدارة الحوكمة، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن الكشف عن واقعة مخالفة تمثلت في قيام أحد المحال المرخص نشاطه في مجال بيع المنسوجات والأقمشة، بتغيير النشاط واستخدام المكان كمعمل لتصنيع منتجات الآيس كريم والكاساتا، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط الغذائي.

ضبط معمل غذائي يعمل بالمخالفة للاشتراطات.. والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية

وخلال أعمال التفتيش، تم ضبط كمية من منتجات ومستلزمات تصنيع الآيس كريم بإجمالي وزن بلغ نحو 39.600 كجم، تضمنت بودرة مستحلب، وعجينة مستحلب، وآيس كريم مانجو، وآيس كريم حليب.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة.

وأكدت الأجهزة الرقابية بتموين بورسعيد استمرار الحملات على مختلف الأنشطة والمنشآت، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات لممارسة أنشطة غذائية دون ترخيص أو بالمخالفة للاشتراطات المنظمة، بما يضمن وصول منتجات آمنة وسليمة إلى المواطنين ويحافظ على الصحة العامة.