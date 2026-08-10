المؤبد لقاتلة عروس بورسعيد فاطمة خليل| تفاصيل

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي، وأحمد أمين عبد الحميد، وإيهاب السعيد وكيل النائب العام، وسكرتارية اسماعيل عوكل و محمد الشرقاوي، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد على المتهمة دعاء ناصر محمود مهران، لاتهامها بقتل عروس بورسعيد فاطمة ياسر خليل إبراهيم إسماعيل، وذلك في القضية التي شغلت الرأي العام بمحافظة بورسعيد.



وجاء الحكم بعد نظر المحكمة القضية، والاستماع إلى مرافعات الدفاع ومناقشة أدلة الاتهام، حيث واجهت المتهمة اتهامًا بقتل المجني عليها داخل منزل خطيبها، في الواقعة التي أثارت حالة واسعة من الحزن والغضب بين أسرة الضحية وأهالي بورسعيد.



وشهدت جلسات المحاكمة الماضية حضور أسرة المجني عليها، وسط مطالبات بالقصاص من المتهمة، فيما تمسك دفاع أسرة فاطمة بحقها في توقيع العقوبة الأشد قانونًا.



وأسدلت محكمة جنايات بورسعيد الستار على القضية، بعدما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على المتهمة دعاء ناصر محمود مهران، قاتلة عروس بورسعيد فاطمة خليل.