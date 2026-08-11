محافظ بورسعيد يصدق على غلق مطعم بعد رصد مخالفات تهدد سلامة المواطنين

صدق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على إيقاف تشغيل إحدى المنشآت الغذائية " مطعم " بمدينة بورفؤاد، وذلك بناءً على مذكرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء – فرع محافظة بورسعيد، عقب مرور لجنة التفتيش على المنشأة ورصد عدد من المخالفات الجسيمة التي تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد وجود حشرات زاحفة بكثرة «صراصير» داخل أماكن التجهيز والإعداد والتخزين، إلى جانب وجود آثار وبقايا قوارض، وهو ما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، فضلًا عن وجود قطط داخل أماكن إعداد وتجهيز الأغذية.

خطر داهم داخل منشأة غذائية ببورفؤاد .. صراصير وقوارض في أماكن إعداد وتخزين الأغذية

كما رصدت اللجنة عددًا من المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية، شملت عدم إحكام غلق المنشأة ووجود صرف مفتوح، وعدم كفاية التهوية والإضاءة، ووجود كسور بالأرضيات والحوائط، وتأكل وصدأ بأسطح التجهيز، واستخدام معدات من الخشب، إلى جانب عدم نظافة أماكن التجهيز ووجود مياه راكدة

وتضمنت المخالفات أيضًا حفظ وتخزين الأغذية في درجات حرارة غير مناسبة، واستخدام مواد كيميائية غير مصرح باستخدامها، وعدم توافر وسيلة مناسبة لتجميع النفايات، وعدم وجود شهادات صحية لجميع العاملين، وعدم الالتزام بالممارسات الصحية الجيدة

كما تبين عدم توافر مرفق مناسب لغسل الأيدي، وعدم توافر مستلزمات غسل الأيدي، فضلًا عن عدم وجود وسائل حماية مناسبة على مداخل المنشأة

وأكدت محافظة بورسعيد أن قرار إيقاف التشغيل يأتي في إطار استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية، والتصدي بكل حسم لأي مخالفات من شأنها تعريض صحة المواطنين للخطر

وشدد محافظ بورسعيد على أن صحة وسلامة المواطنين خط أحمر، وأن المحافظة لن تسمح باستمرار أي منشأة غذائية في العمل حال ثبوت وجود أخطار تهدد الصحة العامة، مؤكدًا استمرار أعمال التفتيش والرقابة على جميع المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين