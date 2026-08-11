زفة وفرحة في بابا دبلو.. الأنبا أنجيلوس يرسم شمامسة جدد |صور

ترأس نيافة الأنبا أنجيلوس، أسقف شبرا الشمالية، صلوات رسامة عدد من الشمامسة الجدد بكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيدة دميانة بمنطقة بابا دبلو، وذلك بحضور كهنة الكنيسة وشعبها.

رسامة شمامسة جدد

وشهدت صلوات الرسامة انضمام عدد من الشمامسة إلى الخدمة، من بينهم أطفال وشباب وكبار، في مشهد عكس تنوع المراحل العمرية المشاركة في خدمة المذبح والكنيسة.

وخلال الصلوات، قام نيافة الأنبا أنجيلوس برسامة الشماس جرجس أمين باسم «يوأنس»، إلى جانب رسامة باقي الشمامسة الجدد، وسط أجواء روحية وفرحة كبيرة بين أسرهم وأبناء الكنيسة.

وأقيمت صلوات الرسامة بحضور آباء كهنة الكنيسة، القمص يوحنا، والقس متى، والقس مرقس، والقس إرميا والقس موسى الذين شاركوا نيافته فرحة رسامة الشمامسة الجدد، إلى جانب حضور عدد كبير من شعب الكنيسة.

وعقب انتهاء صلوات الرسامة، شارك نيافة الأنبا أنجيلوس والآباء الكهنة وشعب الكنيسة في زفة للشمامسة الجدد، وسط أجواء من الفرح والتهليل، احتفالًا بانضمامهم إلى خدمة الكنيسة.

وتأتي رسامة الشمامسة الجدد في إطار اهتمام الكنيسة بتنشئة أبنائها روحيًا وإعداد أجيال جديدة للخدمة، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في حياة الكنيسة وخدمة المذبح.