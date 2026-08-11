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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسن عيد يطلب الدعاء لزوجته بعد دخولها العناية المركزة

حسن عيد
حسن عيد
يمنى عبد الظاهر

طلب الفنان حسن عيد من جمهوره ومتابعيه الدعاء لزوجته بالشفاء العاجل، بعدما كشف عن تعرضها لأزمة صحية استدعت دخولها العناية المركزة.

ونشر حسن عيد عبر حسابه على موقع «إنستجرام» صورة كتب عليها: «أرجو الدعاء لزوجتي بالشفاء العاجل لأنها في الرعاية المركزة، أسأل الله لي ولكم دوام الصحة والعافية».

ولم يكشف الفنان عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تمر بها زوجته، مكتفيًا بمناشدة محبيه الدعاء لها، وسط تفاعل واسع من متابعيه وتمنياتهم لها بالشفاء وتجاوز أزمتها الصحية بسلام

اخر اعمال حسن عيد في الدراما

كانت آخر مشاركات حسن عيد في الدراما التليفزيونية بمسلسل "كانت آخر مشاركات حسن عيد في الدراما التليفزيونية بمسلسل "روج أسود" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

يتناول المسلسل مجموعة قصص درامية مستوحاة من الواقع تتعلق بـ نساء تواجهن مشاكل حقيقية في حياتهن الزوجية والعائلية.

وشارك ببطولة المسلسل مجموعة من النجوم، هم رانيا يوسف، أحمد جمال سعيد، غادة طلعت، كريم العمري، تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

أعمال ينتظر حسن عيد عرضها

يشارك الفنان حسن عيد بمسلسل "السرايا الصفرا" وسط كوكبة من نجوم الدراما ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، سارة سلامة، ناصر سيف، منة عرفة، تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج جوزيف نبيل.

يتناول المسلسل مجموعة قصص درامية مستوحاة من الواقع تتعلق بـ نساء تواجهن مشاكل حقيقية في حياتهن الزوجية والعائلية.

وشارك ببطولة المسلسل مجموعة من النجوم، هم رانيا يوسف، أحمد جمال سعيد، غادة طلعت، كريم العمري، تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

أعمال ينتظر حسن عيد عرضها

يشارك الفنان حسن عيد بمسلسل "السرايا الصفرا" وسط كوكبة من نجوم الدراما ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، سارة سلامة، ناصر سيف، منة عرفة، تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج جوزيف نبيل.

روج أسود رانيا يوسف السرايا الصفرا سارة سلامة وفاء عامر الفنان حسن عيد

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